Bianca Berlinguer annuncia una sorpresa a Cartabianca: torna Mauro Corona? Con un promo pubblicato in queste ore sui social di Cartabianca, Bianca Berlinguer parla al telefono con un interlocutore ignoto dicendo: “La aspetto in apertura di puntata, abbiamo tante cose di cui parlare. Se possibile venga anche ben vestito”. Segnali che fanno pensare al ritorno di Corona, cacciato dal programma dopo un diverbio di mesi fa, alla fine del quale insultò pesantamente la conduttrice.

A cura di Andrea Parrella

Sembra tutto pronto per il ritorno di Mauro Corona a Cartabianca. Con un promo pubblicato in queste ore sui social del programma, la conduttrice parla al telefono con un interlocutore ignoto dicendo: "La aspetto in apertura di puntata, abbiamo tante cose di cui parlare. Se possibile venga anche ben vestito". Segnali che sembrano comporre un puzzle con il volto di Corona, anche per l'ironia sull'abbigliamento dell'inviato, che si è sempre distinto in senso opposto. Quindi alla fine del promo Berlinguer specifica: "Ci sarà anche una sorpresa".

Corona sospeso per scelta di Franco Di Mare

Lo scrittore e commentatore manca dalla trasmissione da diversi mesi, dopo il diverbio con la conduttrice Bianca Berlinguer, che insultò pesantemente. Un eva portato ad una iniziale sospensione, poi definitiva per decisione del direttore di rete, Franco Di Mare. Bianca Berlinguer, ricevendo un tapiro per questa vicenda, aveva spiegato a Staffelli: "Questa decisione è stata presa senza il mio consenso: Franco Di Mare ha tirato in ballo l’onore di tutte le donne senza però considerare il mio e alla fine, una questione che avrebbe dovuto gestire una donna, la sottoscritta, è diventata un diverbio tra due uomini. Con Di Mare ci ho parlato solo il giorno dopo l’episodio incriminato e mi ha detto che Corona non avrebbe mai più messo piede in trasmissione, nonostante io non fossi d’accordo. Peccato, perché oltre a me anche tanti nostri telespettatori lo rivorrebbero". Di Mare, dal canto suo, aveva detto: "Corona ha problemi di alcol, deve farsi aiutare".

Lo scontro tra Corona e Berlinguer

Lo scontro che portò alla cacciata di Corona dalla Rai era avvenuto lo scorso dicembre. Dopo un veloce scambio di battute, lontano dai toni vivaci che avevano da sempre contraddistinto il sodalizio televisivo tra i due. Bianca Berlinguer, alla fine, si era vista mandare a quel paese dal suo Mauro Corona: "La mando in malore e me ne vado. Adesso lei stia zitta. Stia zitta una buona volta, gallina. La sua trasmissione da stasera se la conduce da sola, gallina”. Nonostante tutto, Bianca Berlinguer si era quasi da subito mostrata indulgente nei confronti di Mauro Corona. Ora l'opinionista, che nel frattempo è stato commentatore anche a Dritto e rovescio su Rete4, potrebbe tornare a fare coppia con Berlinguer, dando anche una mano al programma per ascolti che in questo inizio di stagione non sono stati esaltanti.