Benedicta Boccoli interviene in merito alle querelle che ha visto contrapposte Antonella Elia e Samantha De Grenet al Grande Fratello Vip. L’opinionista, durante una discussione con la concorrente, aveva lasciato intendere di conoscere molto da vicino la malattia della quale ha sofferto Samantha, che in passato si è ammalata di cancro al seno. “Una malattia che porta dolore e che conosco personalmente”, aveva detto la Elia in diretta nello studio del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Benedicta Boccoli: “Antonella, non hai avuto un tumore”

Con un video pubblicato su Instagram, Benedicta Boccoli si rivolge direttamente alla Elia, contestando la sua versione dei fatti. “Antonella volevo dirti una cosa, l’altro giorno ti ho visto in televisione al Grande Fratello. Stavi discutendo con Samantha De Grenet. Non entro in merito alla discussione, ma entro in merito a una dichiarazione che hai fatto. Hai detto che hai avuto un tumore. Non è così”, dichiara la donna, “Non hai avuto un tumore Antonella, hai avuto una cosa terribile, sei stata operata. Ma non hai fatto chemioterapia, non hai fatto radioterapia. Non stai facendo una cura ormonale come sta facendo Samantha e come sto facendo io. Per cui parlo di un tema che conosco molto bene”.

in foto: Antonella Elia

Benedicta ad Antonella Elia: “Torna indietro e chiedi scusa”

La donna conclude con un invito rivolto direttamente all’opinionista del Grande Fratello Vip: “Per vincere un contraddittorio televisivo tirare in ballo questa malattia è una brutta cosa, non ci fai per niente una bella figura. Un contraddittorio si vince con altre armi. E io penso che tu possa anche averle altre armi. Non capisco perché hai usato la malattia, soprattutto nei confronti di altra gente che sta male davvero. Quindi mi piacerebbe che tornassi indietro e chiedessi scusa”.