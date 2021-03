Belén Rodriguez ha ricevuto il trentesimo Tapiro d'Oro da Striscia la Notizia. Un vero e proprio record. A breve distanza da lei solo Fiorello, che ne ha ricevuti venticinque. Ma come mai Valerio Staffelli è andato a trovarla stavolta? Negli ultimi giorni, hanno fatto discutere i video che ritraevano oltre 400 avventori di un locale milanese, mentre ballavano senza mascherina. Secondo alcuni siti, la showgirl sarebbe stata presente a quella festa. Belén Rodriguez ha fatto delle importanti precisazioni. Ma andiamo con ordine.

Assembramenti e assenza di mascherine

Sabato 6 marzo, si è tenuto un brunch in un locale milanese situato in zona Lambrate. Così, hanno cominciato a circolare sui social video che ritraevano gli ospiti, che secondo alcuni sarebbero stati più di 400, mentre si scatenavano senza mascherina e senza rispettare il distanziamento. Non appena è scoppiata la polemica ed è stato tirato in ballo il nome di Belén Rodriguez, diverse persone presenti hanno testimoniato che la showgirl se ne stava in disparte con il compagno Antonino Spinalbese, da cui aspetta una bambina. Lo stesso fondatore del locale, Stefano Papa, ha assicurato ad AdnKronos:

"Belén non ha mai partecipato ad alcun ballo, aveva uno spazio ancora più ampio degli altri perché sapevo che era incinta e aveva avvertito che sarebbe arrivata. Le avevamo riservato un divano lungo più di tre metri per tre persone in uno spazio super arieggiato. Lei è venuta, è stata un po' lì, si è fatta fare le carte in giardino, si è bevuta una bottiglia di acqua frizzante, ha smangiucchiato qualcosa e poi se ne è andata con il suo fidanzato. […] Negli ultimi due minuti ci siamo tutti distratti per la chiusura del locale. La sicurezza doveva scaglionare le uscite e proprio in quei due minuti il dj si è fatto prendere un po' la mano e ha alzato il volume della musica. A quel punto la gente si è alzata ma il video non rappresenta la giornata ma solo un brevissimo momento di distrazione a cui ho messo fine quasi subito. Appena ho sentito alzare la musica da fuori ho detto al dj di staccare tutto. Il locale ha chiuso un attimo dopo quella scena".

in foto: Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese

La versione della showgirl argentina

Belén Rodriguez ha confermato ai microfoni di Striscia la Notizia che lei era in disparte, in un'area riservata. Infine, ha chiarito di non essersi neanche resa conto della folla che si era radunata nel locale, perché quando tutti si sono alzati in piedi per ballare, lei era già andata via: