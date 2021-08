Beautiful, torna la prima stagione: quando e dove vederla La storica stagione d’esordio della soap opera americana è disponibile a partire dal 1 settembre sul canale YouTube ufficiale: una bella occasione (anche se in lingua originale) per tornare alle origini della saga dei Forrester con le prime avventure di Ridge, Brooke, Thorne e Caroline, tra amori, matrimoni e tradimenti.

A cura di Valeria Morini

Mentre in Italia nemmeno il Ferragosto ferma Beautiful, in onda tutti i giorni senza stop estivi, e nelle puntate in onda negli Usa è tornata la perfida Sheila Carter, arriva una grande notizia per i fan più nostalgici della soap opera, quelli che ancora ricordano di quando Ridge aveva il volto e il mascellone di Ronn Moss e il suo cuore era diviso tra la sfortunata Caroline e Brooke. Sarà possibile rivedere la prima storica stagione di Beautiful, su YouTube, a partire da mercoledì 1 settembre.

Come rivedere la prima stagione di Beautiful

Si tratta di un'iniziativa del canale ufficiale della soap, per cui la visione è consigliata a chi mastica l'inglese dato che la serie sarà in lingua originale. Si parte appunto il 1 settembre con una puntata al giorno rilasciato sulla pagina boldandbeautiful, alle 15 ora italiana. L'episodio di debutto andava in onda sulla Cbs per la prima volta il 23 marzo 1987, per poi arrivare in Italia il 4 giugno 1990 (su Rai2, solo dal 1994 la soap passò a Canale 5). Ora siamo alla 33esima stagione e le 8mila puntate sono state abbondantemente superate.

Come inizia Beautiful

Qualcuno se lo ricorda? La prima puntata di Beautiful ci catapulta nel mondo dei Forrester, ricca famiglia di stilisti in cui i due fratelli Ridge e Thorne (allora interpretato da Clayton Norcross), figli di Eric (John McCook) e Stephanie (Susan Flannery), sono divisi da un'evidente rivalità. Ridge è legato alla dolce Caroline, ma anche Thorne è innamorato di lei e, come se non bastasse, il padre di Caroline non si fida di Ridge. Nella vita di quest'ultimo entra anche Brooke Logan, che diventerà il suo grande amore e che nell'episodio d'apertura è ancora fidanzata con il poliziotto Dave. Nella prima stagione è possibile (ri)trovare anche diversi personaggi che hanno lasciato da tempo il cast (i Forrester avevano anche tre figlie, Angela, Kristen e Felicia, che appare però dal 1990). Quei primi episodi furono l'inizio di un'epoca: nel trentennio successivo la fitta narrazione di Beautiful è stata contraddistinta da un numero record di matrimoni, divorzi, tradimenti, gravidanze, morti e resurrezioni.