Beautiful anticipazioni americane: torna la perfida Sheila Carter, Steffy la prende a ceffoni Torna per l’ennesima volta la cattiva per eccellenza della soap opera: la cattivissima Sheila Carter, assassina e manipolatrice, fa di nuovo capolino a casa dei Forrester. Con sommo dolore di Steffy: Sheila è infatti la madre naturale di Finn, l’uomo che negli episodi americani ha deciso di sposare. Ecco alcuni video di anticipazioni.

A cura di Valeria Morini

"L'erba gramigna non muore mai", specie se parliamo di soap opera. Vale la pena di scoprire le anticipazioni degli episodi americani di Beautiful, visto che si ripropone uno dei due tormentoni per eccellenza della soap (l'altro è l'elenco smisurato dei matrimoni tra Ridge e Brooke): ancora una volta, torna a casa Forrester la mitica Sheila Carter, la cattiva per eccellenza del daytime americano. La interpreta nuovamente la glaciale e bravissima Kimberlin Brown.

Il ritorno di Sheila a Beautiful (SPOILER)

Sheila è rientrata nel cast negli episodi in onda attualmente negli Usa e il suo ruolo è destinato a una centralità decisamente significativa. Attenzione: da qui in avanti l'articolo contiene spoiler importanti, per chi segue la soap in Italia e (logicamente) è indietro di diversi mesi. Dopo l'incidente, Steffy si innamora infatti del dottor John Finnegan, detto Finn, che l'ha presa in cura e l'aiuta a superare una dipendenza da farmaci. I due avranno un figlio, Hayes (in omaggio al cognome della madre di lei, Taylor), la cui paternità per un po' di tempo sarà messa in dubbio. Dopo la scoperta che il padre è Finn e non l'ex Liam (con cui Steffy ha avuto un'avventura) i due decideranno di sposarsi, ma il matrimonio sarà sconvolto da un colpo di scena: l'arrivo della madre naturale dello sposo. Si tratta proprio di Sheila Carter: Finn, che è stato adottato da Jack e Li Finnegan, scopre l'identità della madre biologica alle nozze. Restano a dir poco scioccati Eric, Brooke, Ridge e tutti gli altri personaggi, in primis Steffy, che si ritrova come suocera la donna che ha causato tanti guai alla sua famiglia e a cui lei stessa aveva sparato tempo fa. Come mostra il video di anticipazioni, Steffy accoglie tutt'altro che bene Sheila, comunicandole che non la riterrà mai una di famiglia e mollandole pure un sonoro schiaffone (in basso il video).

La storia di Sheila Carter

Per chi non conosce o non ricorda la lunghissima storia della soap, l'elenco delle nefandezze di Sheila è troppo lungo per essere riproposto integralmente. Facciamone un rapido sunto: il personaggio nasce in realtà nella soap "cugina" Febbre d'amore, dove sequestra e cerca di uccidere la sua stessa madre e la rivale in amore Lauren dopo averne rapito il bambino (e averlo sostituito con un bimbo comprato al mercato nero!). Viene data per morta ma è viva e rispunta in Beautiful, dove si insinua a casa Forrester togliendo di mezzo la baby sitter e arrivando addirittura a sposare Eric.

Nella sua lunga "carriera", Sheila ha gettato uno psichiatra dal balcone, fatto attaccare un bodyguard da un dobermann, ingannato vari uomini, ucciso Taylor (che però si è miracolosamente salvata), cercato di annegare Stephanie e di gettare Ridge in un forno, commesso diversi sequestri di persona. È stata pure rapita a sua volta (geniale la scelta degli autori di farla imprigionare nella stessa casa del film Psyco). Dopo un ritorno a Febbre d'amore dove viene in apparenza uccisa da Lauren, Sheila risulta immancabilmente viva anni dopo, quando nel 2017-18 viene reinserita nel cast di Beautiful e, malgrado gli iniziali tentativi di redimersi, diventa l'acerrima nemica di Quin Fuller, cerca di portargli via Eric e ricatta vari personaggi. Il suo contratto con la soap durava, purtroppo, solo un anno: ora, però, Sheila è di nuovo tra i Forrester, pronta a nuovi intrighi e crimini per i quali, ci scommettiamo, la farà ancora franca.