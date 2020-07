Le anticipazioni della soap Beautiful, relative agli episodi in onda da lunedì 27 luglio a venerdì 31 luglio, svelano che Hope verrà invitata da Steffy a trascorrere una giornata con lei, Liam e Thomas. Hope, allora, avrà modo di prendere in braccio Phoebe, ma la chiamerà Beth, pur non sapendo che quella bimba è proprio la figlia che ritiene morta. L'appuntamento è alle ore 13:40 su Canale5.

Lunedì 27 luglio

Steffy ha invitato a casa sua Thomas e Hope. Liam, tuttavia, non è così felice della sua scelta. Non ha alcuna intenzione di passare la giornata con l'uomo che ha fatto di tutto per allontanarlo da Hope. Steffy lo invita a stare calmo e a non alimentare tensioni inutili.

Martedì 28 luglio

Liam aveva ragione. Le intenzioni di Thomas non sono affatto pacifiche. Sin da subito, Liam si accorge che c'è qualcosa di strano nel fratello di Steffy e non si sbaglia. L'uomo, infatti, approfitta dell'ospitalità di Steffy per versare qualcosa nel bicchiere di Liam.

Mercoledì 29 luglio

Liam si avvicina a Hope e la mette in guardia da Thomas. Il giovane ha la sensazione che il fratello di Steffy nasconda qualcosa e glielo fa presente. Intanto, Hope prende in braccio la piccola Phoebe e la chiama Beth, come la figlia che crede defunta. Wyatt è sempre più preso da Flo e le chiede di andare a vivere da lui.

Giovedì 30 luglio

Thomas porta a termine il suo diabolico piano. Versa qualcosa nel bicchiere di Liam. Quest'ultimo beve il cocktail fino all'ultimo sorso e poi inizia a comportarsi in modo strano. È particolarmente esuberante nei confronti di Hope. Ovviamente la ragazza è prima sorpresa, poi infastidita dal suo comportamento.

Venerdì 31 luglio

Wyatt e Flo apprendono che Shauna ha deciso di tornarsene a Los Angeles. La donna sostiene di avere tanta nostalgia di casa. Thomas approfitta dello strano comportamento di Liam, che lui stesso ha causato, per tentare di insinuare nella mente di Hope dei dubbi su di lui.