Le anticipazioni della soap ‘Beautiful‘, relative agli episodi in onda da domenica 15 marzo a sabato 21 marzo, svelano che Thomas darà alla famiglia una terribile notizia. Caroline Spencer è morta. La causa sembra sia un embolo. Si prospettano tempi duri per Thomas e per il figlio Douglas. L'appuntamento è alle ore 13:40 su Canale5.

Domenica 15 marzo

Thomas e Douglas tornano a Los Angeles e annunciano una terribile notizia. Caroline è morta per via di un embolo. La tragedia lascia di stucco gli Spencer e i Forrester che sono affranti per il dolore. Con immensa tristezza accolgono tra le loro braccia il povero Thomas e il piccolo Douglas.

Lunedì 16 marzo

La morte di Caroline si abbatte sulla famiglia Spencer. Katie sa che la tragedia fa soffrire profondamente Bill e intende stargli vicino. L'imprenditore, infatti, non riesce ad accettare che la giovane sia morta. Sia gli Spencer che i Forrester sono pronti ad assicurare tutto l'aiuto necessario a Thomas e al suo bambino.

Martedì 17 marzo

Thomas è sconvolto. Il giovane si preoccupa soprattutto per suo figlio. Lo angoscia il pensiero del futuro che attende Douglas, ora che la sua mamma non c'è più. La solidarietà della famiglia non riesce comunque a scuoterlo dal suo dolore e fargli provare fiducia nel domani.

Mercoledì 18 marzo

A Los Angeles viene celebrato il funerale di Caroline Spencer. Thomas e Douglas partecipano alla cerimonia e danno l'ultimo saluto alla giovane. Sono presenti tutti i membri della famiglia Forrester e della famiglia Spencer, che si stringono a Thomas e Douglas in questo momento di grande dolore.

Giovedì 19 marzo

Taylor nota che Thomas sta provando un dolore simile a quello di Hope. Se l'uomo è affranto per la perdita della compagna, Hope non riesce a superare la morte della piccola Beth. Taylor ritiene che i due possano farsi forza a vicenda. Così, propone a Ridge di tentare di farli mettere insieme.

Venerdì 20 marzo

Taylor, in un momento di grande empatia con Ridge, lo bacia teneramente. Mentre lo fa, però, Brooke entra nella stanza e la sorprende. La Logan va su tutte le furie. Non accetta che Taylor continui a insidiare suo marito. Così, le due donne hanno un acceso diverbio.

Sabato 21 marzo

Thomas, sempre più sofferente, si confida con Hope. Finalmente si sente capito. La giovane, infatti, sembra essere in grado di cogliere alla perfezione il suo dolore. Anche Hope gli parla di come la morte di Beth l'abbia fatta sprofondare nel buio.