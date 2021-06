Beatrice Marchetti è stata la seconda eliminata nel corso della finale dell’Isola dei famosi 2021. La naufraga che ha vissuto da sola per gran parte di questa avventura in Honduras non è riuscita nemmeno a piazzarsi sul podio per volere del pubblico a casa che ha deciso di eliminarla con il 54% dei voti a sfavore contro il 46% che ha votato per Ignazio Moser (che aveva appena rifiutato di fare una proposta di matrimonio in diretta tv alla fidanzata Cecilia Rodriguez).

L’Isola dei famosi di Beatrice Marchetti

L’Isola dei famosi è stata particolarmente complessa per Beatrice Marchetti. Eliminata dopo poche puntate dall’inizio, la naufraga ha accettato di restare da sola su Playa Imboscatissima. Ed è lì che ha vissuto per gran parte di questa edizione del reality. Si è data da fare, ha fabbricato da sola i costumi indossati durante le puntate, si è impegnata per costruire una vera e propria spa. E il pubblico è sembrato apprezzare i suoi sforzi finché, in occasione della finalissima, l’ha tradita.

La sorpresa del fidanzato Mathieu Magni

Prima di abbandonare l’Honduras, Beatrice ha ricevuto una sorpresa dal fidanzato Mathieu Magni. L’uomo ha accettato per la prima volta di presenziare in studio per farle un regalo. Beatrice si è commossa di fronte al compagno, incredula perché non si aspettava di vederlo. Più volte, nonostante la presenza delle telecamere, gli ha ricordato che lo ama ma l’uomo ha preferito non ricambiare, probabilmente perché in imbarazzo per essere al centro dell’attenzione in un momento tanto privato. Un gesto che ha colpito gli spettatori dell’Isola ma che non ha aiutato la modella a raccogliere nuovi consensi nella speranza di battere Ignazio Moser. Ma Beatrice rivedrà presto il compagno che la sta aspettando in Italia e che ha confermato di non averla dimenticata.