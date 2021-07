Battiti Live 2021, i cantanti della seconda puntata: scaletta di stasera su Italia1 Oggi, martedì 20 luglio, va in onda la seconda puntata di Battiti Live su Italia Uno. Lo show musicale è condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci e si tiene in Puglia, nell’Arena del Castello Aragonese di Otranto (con l’aggiunta di 15 tappe on the road). Ecco la scaletta della seconda puntata con i cantanti e le canzoni di stasera.

A cura di Valeria Morini

La seconda puntata dello show musicale Cornetto Battiti Live va in onda stasera, martedì 20 luglio, condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. L'appuntamento è alle 21.15 circa, su Italia 1. Lo spettacolo, già registrato, si svolge presso l'Arena del Castello Aragonese di Otranto, in Puglia, con l'aggiunta di 15 le tappe on the road (Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce). Inoltre, la youtuber Mariasole Pollio affianca Palmieri e la Gregoraci nella conduzione. La regia televisiva della kermesse musicale è di Luigi Antonini

La scaletta di stasera 20 luglio: i cantanti e le esibizioni a Battiti live

Anche la seconda puntata di Battiti Live 2021 vede la presenza di ospiti italiani e internazionali. A seguire la scaletta degli artisti chiamati a esibirsi sul palco (i nomi dei cantanti non sono in ordine di esibizione).

Fedez

Orietta Berti

J-Ax e Jake La Furia – Salsa

Aka7even – Loca

Francesca Michielin

Fred De Palma

Sottotono – Mastroianni

Gigi D’Alessio

Gaia – Boca

Annalisa

Federico Rossi

La Rappresentante Di Lista – Amare

Giò Evan – Metà mondo

Boro Boro e Cara – Que Tal

Alessandra Amoroso

Dotan

Shade

Ermal Meta – Uno

Jasmine – Calamite

Tancredi – Las Vegas

Shiva (da Vieste)

Irama

Malika Ayane (da Martina Franca)

Boomdabash

Baby K

Pinguini Tattici Nucleari (da Gravina in Puglia)

Dove vedere la seconda puntata di Battiti Live in streaming e replica: orari e canale tv

Oltre alla diretta in prima serata in onda su Italia 1 alle ore 21.15, è possibile seguire la puntata anche in diretta streaming su sito e app di Mediasetplay. Inoltre, il pubblico può assistere alla replica della seconda puntata giovedì 22 luglio su La5 (canale 30), alle 21.10, e sabato 14 agosto, alle 23.15, su Mediaset Extra. Sempre Mediasetplay, infine, consente di rivedere tutte le puntate on demand, a proprio piacimento.