“Basta dire che sei sexy, non so chi sei”: la critica di Selvaggia Lucarelli a Sabrina Salerno

Selvaggia Salerno. Potrebbe essere una sorta di "fusione" à la Dragon Ball, a ben pensarci, oppure una "ship" come si usa dire oggi al tempo di TikTok. Invece è la prima critica ragionata di Selvaggia Lucarelli all'intoccabile, anche una sorta di avvisaglia conoscendola, i quella che potrebbe anche essere una possibile faida di questa stagione di Ballando con le stelle. Sono arrivate le prime scintille tra Selvaggia Lucarelli e Sabrina Salerno. Dopo la bachata che la diva 53enne ha fatto con Samuel Peron nella seconda puntata di Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli non è stata tenera con l'attrice, nonostante le abbia dato un 8 complessivo.

Selvaggia Lucarelli ha voluto porre una critica ragionata nei confronti di Sabrina Salerno, invitando gli altri giudici a smontare l'appellativo "sexy" attorno alla figura dell'attrice.

Non va incoraggiata a credere in se stessa, perché penso che non sia fragile. Non la vedo per nulla una donna che va incoraggiata, anzi la vedo solida. Forse mi sento di suggerirti una cosa. Spero di non sentire in tutte le puntate che sei sexy, lo sappiamo. È un'etichetta che hai appiccicata addosso. Io voglio vedere altro. Anche dalla clip, scopro poco di te. Io voglio capire chi cavolo sia Sabrina Salerno.