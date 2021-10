Ballando con le stelle, Alessandra Mussolini ci sarà? Carlucci cavalca lo scontro con Lucarelli Alessandra Mussolini ci sarà sabato 23 ottobre a Ballando con le stelle o lascerà il programma come ha annunciato? Milly Carlucci, interpellata da Alberto Matano, ne ha parlato nel programma La vita in diretta. La conduttrice punta sull’effetto sorpresa e decide di cavalcare lo scontro tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alessandra Mussolini ha minacciato di lasciare Ballando con le stelle dopo una sola puntata, facendo quello che gli spettatori si sarebbero aspettati da una persona imprevedibile come Morgan (che al contrario si sta rivelando un concorrente molto disciplinato). Nei giorni scorsi, l'opinionista non ha apprezzato una battuta di Selvaggia Lucarelli e si è detta convinta che il suo percorso nella trasmissione di Milly Carlucci non possa andare avanti. In queste ore, è intervenuta anche la conduttrice. Ma andiamo con ordine.

Alessandra Mussolini contro Selvaggia Lucarelli per la battuta sulla dittatura

Il diverbio ha avuto inizio da una story pubblicata su Instagram da Selvaggia Lucarelli. Un utente ha fatto alla giornalista una domanda ironica sul conto di Alessandra Mussolini: "Perché la Mussolini a Ballando? Perché?". La giurata di Ballando con le stelle ha replicato: "Le dittature finiscono prima o poi". La risposta è giunta all'attenzione della diretta interessata che non l'ha affatto gradita. Alessandra Mussolini, su Instagram, ha fatto sapere: "Non credo, dopo questo, che ci siano le condizioni per continuare a Ballando con le stelle". Insomma, un modo inequivocabile di esprimere la concreta tentazione di mollare tutto.

Ballando con le stelle, Alessandra Mussolini ci sarà sabato prossimo?

Le parole di Alessandra Mussolini non sono state prese sul serio da Selvaggia Lucarelli che su Twitter ha commentato: "Crediamoci, sì". Alberto Matano, nel corso della puntata de La vita in diretta, in onda giovedì 21 ottobre, ha provato a scoprire cosa accadrà sabato. A Milly Carlucci, in collegamento, ha chiesto: "Ci sarà o non ci sarà sabato la Mussolini?". La conduttrice ha deciso di cavalcare lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini e non svelare nulla fino a sabato:

"Allora, la risposta è accendete Rai1 sabato alle 20:35 e vedrete se Alessandra Mussolini sarà in pista o meno. Vi pare che ve lo svelo adesso? Scusa Alberto (ride, ndr). Alessandra è un'opinionista senza posto fisso. Si appollaia in vari posti dello studio e dice quello che le detta il cuore in quel momento".

Insomma, non resta che attendere la puntata di Ballando con le stelle di sabato 23 ottobre, anche se in pochi ritengono che Alessandra Mussolini rinunci davvero a un'esperienza a cui sembrava tenere tanto.