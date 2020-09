Le rivelazioni choc uscite nella notte tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip hanno fatto parecchio discutere. Nel corso di una lunga conversazione, i due hanno parlato di un'esperienza traumatica che avrebbe coinvolto entrambi. Hanno fatto più volte riferimento ad un personaggio del loro passato lavorativo che chiamano spesso "Lucifero" e "L'Innominabile", che li avrebbe manipolati psicologicamente. Adua ha lasciato persino intendere di essere stata vicina al suicidio. In onda a Pomeriggio 5, Barbara d'Urso ha parlato della presunta setta che li avrebbe accomunati. E ha fatto una rivelazione choc.

Barbara d'Urso sulla presunta setta di Adua e Morra

Sulla questione è intervenuta la padrona di casa in diretta a Pomeriggio 5, incredula riguardo alle confessioni dei due concorrenti al Grande Fratello Vip. Dopo aver mandato in onda un servizio che riepilogava la loro conversazione, Barbara d'Urso ha commentato: "C'è un'altra persona, di cui non dirò mai il nome neanche sotto tortura, che mi ha raccontato la stessa cosa, mi ha raccontato che era una situazione molo particolare". Si riferisce alle parole di Adua che nella registrazione dice: "Me lo sognavo lui che veniva da lontano con quel suo sorriso e mi pugnalava alla schiena…". Gli opinionisti spinti dalla curiosità hanno chiesto di più sul personaggio in questione, ma la d'Urso è stata categorica: "Se vogliono parlano i protagonisti". E ha concluso: "Questa è una cosa che ha coinvolto diversi personaggi del mondo dello spettacolo".

Adua Del Vesco e Morra parlano dell'"Innominabile"

I due ex fidanzati hanno fatto riferimento a un personaggio che li avrebbe manipolati e che Morra ha chiamato espressamente "Lucifero" e "L'innominabile": "Tu credi nell'energia negativa? Io sono convinta che lui sia Lucifero, è il Male supremo. Dopo questi avvenimenti l'ho percepito ancora di più. A volte ti capita di sognarlo, è come un'energia negativa". Inoltre Adua, ha spiegato che quella situazione l'ha tenuta a lungo lontana dalla sua famiglia: "Niente vale tutti gli anni che ho perso accanto ai miei genitori, tutti gli anni che potevo passare con il mio ragazzo, con il quale non sono potuta stare per suo volere. Quei momenti non me li darà più indietro nessuno".