“Barbara d’Urso a Sky”, voci di addio a Mediaset per la conduttrice Secondo indiscrezioni, Barbara d’Urso sarebbe oggetto di un forte corteggiamento da parte di Sky, pronta a offrirle un programma su Tv8 a partire dalla prossima stagione. Dopo oltre 20 anni a Mediaset, per la conduttrice si tratterebbe di un passaggio a dir poco clamoroso, ma in linea con il ridimensionamento di questa ultima stagione.

A cura di Andrea Parrella

La voce è di quelle succulente, che se trovasse conferma significherebbe un cambio di casacca clamoroso per la Tv commerciale: Barbara d'Urso sarebbe pronta a lasciare Mediaset per passare a Sky. A dirlo è Novella 2000, che cita fonti interne all'azienda e parla di una trattativa in corso con un forte corteggiamento di Sky, pronta a strappare alla Tv di Berlusconi uno dei suoi pezzi grossi, dopo più di 20 anni di collaborazione.

La conduttrice, attualmente impegnata conla nuova versione di Pomeriggio 5 ma fortemente ridimensionata in questa stagione dopo la chiusura dei suoi programmi domenicali, arriverà a scadenza di contratto proprio alla fine di questa stagione e a quanto pare il rinnovo non è affatto scontato. Stando all'indiscrezione, Sky sarebbe pronta a proporgli un programma diverso dal contenitore pomeridiano, da mandare in onda su Tv8, la rete in chiaro del gruppo Sky.

Barbara d'Urso a Mediaset da oltre 20 anni

Difficile capire quanto ci sia di concreto in questa voce, così come è complesso immaginarsi la conduttrice in un'altra azienda che non sia Mediaset, dove di fatto lavora ininterrottamente dalla fine degli anni Novanta. Dal Festival di Napoli nel 1998, passando per il Grande Fratello, La Fattoria, Lo Show dei Record e Reality Circus, poi Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque e Domenica Cinque, per arrivare agli anni di Domenica Live, Live – Non è la d'Urso, durante i quali la conduttrice ha dominato i palinsesti di Canale 5, presente con il suo volto per sei giorni alla settimana sulla principale rete Mediaset.

Una prima serata su Canale 5 per Barbara d'Urso?

La battuta d'arresto, per molti necessaria, di quest'ultima stagione, quando Mediaset ha scelto di chiudere i suoi programmi domenicali, ha certamente portata Barbara d'Urso a riflettere, ma il progetto di una prima serata su Canale 5 per lei, di cui si è parlato proprio a inizio stagione, potrebbero essere la risposta a questa indiscrezione. A proposito, che ne è di quel progetto?