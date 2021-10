Barbara D’Urso a Ballando con le stelle, Milly Carlucci: “L’ho invitata, siamo apertissimi” Barbara D’Urso a Ballando con le stelle. È quanto si augura la conduttrice Milly Carlucci che, a pochi giorni dal debutto della nuova edizione del talent show, ha ammesso di avere invitato la celebre conduttrice, volto storico della concorrenza. E la D’Urso non è la sola: Alessia Marcuzzi è stata invitata a far parte del cast.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Barbara D’Urso a Ballando con le stelle? È quanto si augura Milly Carlucci, padrona di casa del talent show di Rai1 che debutterà sabato 16 ottobre in prima serata sulla prima rete Rai. In occasione della conferenza stampa di presentazione dello show, la conduttrice ha ammesso di avere invitato la collega, volto storico della concorrenza: “È vero che avevo inviato Barbara D’Urso. La inviterei di nuovo, perché no? Chiaramente queste sono anche questioni di esclusive e possibilità di un personaggio di sganciarsi, tramite clausole del proprio contratto, e venire in una rete che non è la propria. Siamo apertissimi a Barbara, Gerry Scotti, Maria De Filippi. Sarebbe un piacere immenso ospitare tutti i grandi volti, ma non so se sia possibile”.

“Ho chiesto ad Alessia Marcuzzi di far parte del cast”

Oltre ai grandi nomi citati, Milly ha ammesso di avere chiesto ad Alessia Marcuzzi – reduce dall’addio a Mediaset – di far parte dello show. Un invito che non si è concretizzato: “È vera anche questa cosa. Avevo chiesto ad Alessia Marcuzzi di fare parte del cast ma non è stato possibile per impegni già presi prima”.

Il cast di Ballando con le stelle 2021

Una rosa di nomi eccellenti prenderà parte alla nuova edizione del talent show condotto da Milly Carlucci. Sfumata la possibilità di avere Alessia Marcuzzi sul palco, la conduttrice è riuscita a chiudere un accordo con numerosi dei grandi nomi dello spettacolo, della musica e dello sport italiani. Balleranno insieme ai maestri della nuova edizione dello show – tra i quali non ci sarà Raimondo Todaro, passato ad Amici nel ruolo di insegnante di ballo – il pilota Andrea Iannone, il rugbista Alvise Rigo e l'ex calciatore Fabio Galante, artisti musicali come Al Bano, Arisa, Mietta, Morgan, Sabrina Salerno e Memo Remigi, l'attrice Valeria Fabrizi, ma anche personaggi come Federico Fashion Style, la modella Bianca Gascoigne e il fisico Valerio Rossi Albertini.