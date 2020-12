"Scoppia scoppia mi scò, scoppia scoppia mi scoppia il cuor". Esce il 25 gennaio su Amazon Prime Video "Ballo Ballo", la commedia musicale diretta dall'uruguaiano Nacho Álvarez. Il film, che ha conquistato l'ultimo Festival internazionale di San Sebastián, in lingua originale si chiama appunto "Explota Explota", titolo che richiama "En El Amor Todo Es Empezar", ovvero "A far l'amore comincia tu". È la stessa formula utilizzata da Mamma Mia! che ha conquistato il mondo con le canzoni degli Abba. In questo caso, al centro della narrazione c'è la diva tanto amata in Sud America, come in Spagna e in Italia. Nel film, ci sono tutte le sue canzoni e i suoi tormentoni.

La trama di Ballo Ballo

"Ballo Ballo" è ambientata negli anni '70 in Spagna, un periodo segnato dalla censura e dagli ultimi anni del franchismo. Seguiamo Maria, una ragazza piena di vita con la passione per il ballo che, dopo aver abbandonato il suo sposo promesso sull'altare a Roma, fa ritorno a Madrid. Dopo una serie di circostanze, riesce a entrare nel corpo di ballo de "Las noches de Rosa", uno dei programmi televisivi più importanti della Spagna. Le musiche di Raffaella Carra accompagnano la narrazione sfavillante, in un film che è anche un grande omaggio alla tradizione pop italiana.

Il cast e la produzione

"Ballo Ballo" è un film di Nacho Álvarez con Ingrid García-Jonsson, Verónica Echegui, Fernando Tejero, Pedro Casablanc, Carlos Hipólito, Fernando Guallar e con Giuseppe Maggio e con la partecipazione di Natalia Millán. È una produzione Indigo film con Rai Cinema, Tornasol, El Sustituto Producciones AIE sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video dal 25 gennaio 2021. "Ballo Ballo" è una delle novità più attese del nuovo anno per quanto riguarda il catalogo on demand della società di Jeff Bezos.