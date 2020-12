Sono state annunciate tutte le novità di Amazon Prime Video che saranno disponibili in catalogo per il mese di gennaio 2021. Sono numerosi i titoli per il primo mese del nuovo anno tra serie tv e film originali, nuovi titoli, grandi classici da recuperare, tutto come sempre disponibile in streaming e on demand. Il servizio Amazon Prime Video è sempre compreso nell'abbonamento Prime e i nuovi utenti possono usufruire di una prova gratuita di 30 giorni.

Tra le nuove uscite disponibili su Amazon Prime Video a partire da gennaio 2021, c'è la terza stagione di American Gods, la serie tratta dal romanzo di Neil Gaiman sarà disponibile a partire dall'11 gennaio. Dal 22 gennaio sarà disponibile la nuova serie Star Trek: Lower Decks.

Tra i film originali e in esclusiva su Amazon, il 3 gennaio esce I am Greta, un intimo documentario che racconta la storia dell'adolescente attivista per il clima Greta Thunberg. Dal 4 gennaio, il thriller psicologico tutto italiano La Stanza con Guido Caprino, Carmela Filippi e Edoardo Pesce. Dal 25 gennaio Ballo Ballo, una sfavillante commedia musicale con i grandi successi di Raffaela Carrà ambientata negli anni ’70 in Spagna.

Le serie tv in uscita a gennaio 2021 su Amazon Prime Video

Le novità in uscita a gennaio 2021 su Amazon Prime Video per le serie TV in questo elenco. Ricordiamo che il calendario delle uscite può essere soggetto a modifiche, variazioni, aggiornamenti, indipendenti dalla nostra volontà.

Serie Tv Originali

American Gods (Stagione 3) – 11 gennaio

James May: Oh Cook – dal 15 gennaio

Star Trek: Lower Decks – dal 22 gennaio

in foto: Una scena di American Gods 3

Serie Tv e Anime non originali

Goblin Slayer! (Stagione 1) – dal 1 gennaio

Inuyasha (Stagione 5, 6 e 7) – dal 1 gennaio

Made in Abyss (Stagione 1) – dal 1 gennaio

Supernatural (Stagione 13) – dal 1 gennaio

Le avventure di Lupin III (Stagione 1) – dal 15 gennaio

Le nuove avventure di Lupin III (Stagione 1) – dal 15 gennaio

Mr. Robot (Stagione 4) – dal 15 gennaio

South Park (Stagione 23) – dal 21 gennaio

I film in uscita a gennaio 2021 su Prime Video

Di seguito, tutte le prossime uscite e tutte le novità per quanto riguarda i film in catalogo su Amazon Prime Video: tutti i contenuti originali e i classici disponibili da gennaio 2021.

Film Originali

I am Greta – dal 3 gennaio

La stanza – dal 4 gennaio

Sul più bello – dall'8 gennaio

One Night in Miami – dal 15 gennaio

Sai tenere un segreto?– dal 20 gennaio

Forte – dal 20 gennaio

Ballo Ballo – dal 20 gennaio

Film non originali

Un piedipiatti a Beverly Hills – dal 1 gennaio

Un piedipiatti a Beverly Hills II – dal 1 gennaio

Downsizing – Vivere alla grande – dal 1 gennaio

Footloose – dal 1 gennaio

Jack Reacher: Punto di non ritorno – dal 1 gennaio

Mission: Impossible – Rogue Nation – dal 1 gennaio

Paddington 2 – dal 1 gennaio

Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra – dal 1 gennaio

Terminator Genisys – dal 1 gennaio

Terminator Salvation– dal 1 gennaio

Il codice da Vinci – dal 1 gennaio

SpongeBob – Amici in fuga – dal 1 gennaio

Yu-Gi-Oh! The Movie – dal 1 gennaio

Transformers – L’ultimo cavaliere – dal 1 gennaio

Sul Più Bello – dall'8 gennaio

Padrenostro – dal 10 gennaio

Unfriended: Dark Web – dall'11 gennaio

La Befana vien di notte – dal 12 gennaio

Metti la nonna in freezer – dal 15 gennaio

La saga di Lupin (17 film) – dal 15 gennaio

Domani è un altro giorno – dal 29 gennaio