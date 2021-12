Ballando con le stelle più forte di tutto, Claudio Baglioni è un flop totale La semifinale di Ballando con le stelle è la più vista degli ultimi otto anni. Claudio Baglioni e il suo show si inabissano nel buco nero degli ascolti.

Non c'è trippa per gatti e per Baglioni. La semifinale di Ballando con le stelle, libera dallo strapotere di Maria De Filippi, stravince in scioltezza e realizza 4.1 milioni di spettatori netti per il 24.6% di share. È il suo miglior risultato stagionale: puntata più vista dell'anno ma soprattutto la semifinale più vista degli ultimi otto anni. Non un dato da poco. Claudio Baglioni su Canale 5 con il suo Uà è un flop conclamato: 2.2 milioni di spettatori netti per il 13% di share.