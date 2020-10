Si è chiusa con uno scherzetto di Milly Carlucci la puntata dell'11 ottobre di Ballando con le Stelle. L'eliminazione prevista a fine puntata è stata rinviata dalla conduttrice, che proprio sui titoli di coda ha annunciato che si conoscerà la coppia eliminata dal televoto all'inizio della prossima puntata. A contendersi la permanenza nel programma la coppia composta da Antonio Maria Catalani e Tove Villför e quella composta da Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira.

E proprio Della Gherardesca non sembra aver preso benissimo la decisione, vista la reazione immediata all'annuncio di Milly Carlucci in chiusura di puntata. Diversi video postati sui social network nei secondi dopo la fine della puntata mostrano il conduttore allontanarsi visibilmente infastidito mentre il programma è ancora in onda e Milly Carlucci saluta il pubblico da casa insieme a Paolo Belli. Diversi i commenti di chi si chiede se sia andato via infuriato o si sia trattato solo di un'impressione.

Oltre che per una scelta strategica, ovvero quella di giocarsi il momento dell'eliminazione a inizio trasmissione, favorendo gli ascolti, la decisione di chiudere in anticipo la trasmissione potrebbe anche essere dipesa dalla necessità di non sforare rispetto alla chiusura prevista. Di certo i telespettatori a casa non sembrano aver preso bene la decisione, aspettandosi l'esito alla fine della puntata e tratti in inganno perché costretti ad attendere la prossima settimana. Difficile capire chi resterà in gara. La coppia di Della Gherardesca e Vaira ha certamente suscitato dibattito e spaccatura nella giuria e potrebbe fare gioco alla trasmissione anche nelle prossime settimane. Dall'altra parte Antonio Maria Catalani e Tove Villför sembrano aver convinto di più dal punto di vista dell'impegno e della prestazione.