Ballando con le stelle, la commozione di Sabrina Salerno: “Scusate, faccio fatica a parlare di me” Momento di commozione per Sabrina Salerno a “Ballando con le stelle”, dove parlando della sua fisicità e della possibilità di far emergere un lato più intimo di sé su suggerimento di Selvaggia Lucarelli, l’artista non è riuscita a trattenere le lacrime. Abbracciata a Milly Carlucci ha cercato di ricomporsi: “Mi dispiace, scusatemi, non mi piace piangere in tv”.

A cura di Ilaria Costabile

Tra le protagoniste di Ballando con le stelle 2021 c'è Sabrina Salerno che sin dall'inizio del programma ha cercato di mettersi in gioco al meglio delle sue possibilità. Nella puntata di sabato 6 novembre, l'artista che si è esibita in un intenso paso doble, ha affrontato una discussione nella quale tutti i presenti in studio hanno avuto modo di partecipare, ma innescata da Selvaggia Lucarelli. La giornalista, infatti, ha sottolineato un concetto già espresso nella scorsa puntata, ovvero che aspetta di vedere un'evoluzione del personaggio della diva degli Anni Ottanta.

Il commento di Selvaggia Lucarelli

Un commento che, però, ha generato una discussione che in poco tempo è degenerata in un discorso nel quale tra giurati e opinionisti tutti hanno voluto dire la propria. Selvaggia Lucarelli, interpellata per prima da Milly Carlucci, ha sviscerato un suo pensiero ben preciso:

mi sto convincendo del fatto che tu non sia una bomba sexy, nel senso che lo sei fisicamente, ma tu sei lontanissima da quella roba lì, e mi sembra che tu abbia messo in scena una recita che negli Anni Ottanta andava pure bene perché era tutto finto, ma adesso no. Nella clip eri con una maglia accollata eri con una maglia accollata e dei fuson ed eri comunque sexy, forse io agirei un po' per sottrazione.

Questa considerazione è stata perfettamente compresa dalla cantante che, però, ha lanciato una provocazione: "A questo punto mi stai dicendo che dovrei venire con il burqa? Sarebbe scontato. Proprio perché io ho 53 anni e ho una mia fisicità, magari l'evoluzione di cui parli tu ce l'avrò dopo Ballando". In difesa di Sabrina Salerno che, però, non si è mai sentita davvero attaccata sono intervenuti anche gli altri membri della giuria che hanno sottolineato, invece, la necessità di non oscurare la sua bellezza dal momento che va di pari passo con la sua bravura.

La commozione di Sabrina Salerno

Intanto, però, il discorso va avanti e Sabrina Salerno ha nuovamente l'occasione di prendere la parola, cercando di dire la sua: "Selvaggia mi sta facendo un complimento, ha detto che secondo lei c'è molto di più di quello che si vede e io cerco anche nelle clip di farvelo vedere", afferma l'artista che, però, all'improvviso viene colta da un momento di commozione. Prima che la telecamera possa inquadrarla la Salerno si rifugia tra le braccia di Milly Carlucci: "Scusate, io faccio molta fatica a parlare di me, quelle di clip di presentazione per me sono quasi un incubo, perché per me non è facile. Non mi piace piangere in televisione, non la trovo una bella cosa, quindi scusatemi".