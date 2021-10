Ballando con le stelle, Cristiano Malgioglio ballerino per una notte contro il femminicidio Per la terza puntata dello show di Milly Carlucci, Malgioglio ha lasciato il bancone di Tale e Quale Show di Carlo Conti dove ricopre il ruolo di giurato per indossare un paio di scarpe rosse ed esibirsi in una coreografia che veicola un messaggio contro la violenza sulle donne. In coppia con lui c’è Veera Kinnunen, ballerina professionista che ha temporaneamente lasciato il corpo di ballo di Milly Carlucci perché incinta di un bambino. Malgioglio: “Non sono una donna ma spero che il mio messaggio possa arrivare nel cuore di tutti”.

A cura di Giulia Turco

Cristiano Malgioglio si emoziona a Ballando con le stelle

Malgioglio si racconta a cuore aperto davanti alle telecamere di Ballando: "Nella mia vita ho sempre ballato da solo, da ragazzino ballavo il valzer con mia madre, ho l'immagine di una donna fantastica, la sua mancanza è un dolore che mi porto dietro. Io volevo fare questo lavoro, anzi dovevo, lei non riusciva a capirlo. A volte quando sono triste, un abito bellissimo e una vestaglia a fuori che ho voluto conservare, lo indosso e ballo davanti allo specchio. Lì dimentico tutto", racconta. In pista danza una coreografia sentitissima, accarezzando e valorizzando le curve della ballerina Veera e la sua dolce attesa. "Avevo il cure che mi scoppiava, non ho dormito per una settimana intera", racconta davanti ai giudici. "Io non amo le ricorrenze, ma voglio ricordare che questo è un momento importante che una donna ogni settimana ci lascia e che ci sono molto donne che non denunciano. Io non sono una donna ma spero che il mio messaggio possa arrivare nel cuore di tutti".

Veera Kinnunen aspetta un bambino

La ballerina, 36 anni, ha alle spalle una storica relazione con Stefano Oradei, collega di Ballando, presunta con un presunto tradimento di lei con il calciatore Daniel Osvaldo che conobbe proprio in pista al programma di Rai 1. Al suo fianco oggi c’è Salvatore Mingoia, giovane judoka classe 1993 con il quale è fidanzata da poco già di un anno. L’annuncio della gravidanza è arrivato la scorsa estate, a Ballando Veera ha annunciato di aspettare un maschietto.