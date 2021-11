Ballando con le stelle 2021: Valeria Fabrizi vince la puntata, Fabio Galante eliminato: la classifica Ha conquistato la vittoria della quarta puntata di Ballando con le stelle, la coppia formata da Valeria Fabrizi e Giordano Filippo. Chi, invece, ha dovuto abbandonare la gara è Fabio Galante. Più fortunati invece Valeria Fabrizi e Memo Remigi che con i loro rispettivi maestri hanno conquistato il Tesoretto ricevuto in premio dall’esibizione della ballerina per una notte: Sandra Milo.

A cura di Ilaria Costabile

Valeria Fabrizi e Giordano Filippo vincono la quarta puntata di Ballando con le Stelle, oltre ad essere una delle coppie che ha guadagnato il Tesoretto grazie all'esibizione di Sandra Milo ballerina per una notte. La coppia poi risultata vincitrice, era stata premiata da Alberto Matano per l'intenso paso doble sulle note di Perdere l'amore, a loro si sono aggiunti Memo Remigi e Maria Ermachcova che hanno ballato un elegantissimo valzer premiati da Rossella Erra, per cui i cinquanta punti del tesoretto sono stati divisi. Eliminata, invece, la coppia formata da Fabio Galante e Giada Lini che si era esibita in un quick step e non ha superato lo spareggio con l'altra coppia che, invece, è rimasta in gara ovvero Alvise Rigo e Tove Villfor. Tra le esibizioni che più hanno destato scalpore c'è stata quella di Arisa e Vito Coppola con il loro travolgente tango, che ha ricevuto il pieno di consensi da parte del pubblico e anche della giuria, insieme a quella di Andrea Iannone e Lucrezia Lando. Non sono mancati battibecchi e discussioni, come quella con Sabrina Salerno che non è riuscita a trattenere le lacrime.

La classifica finale della quarta puntata: le pagelle dei giudici e il voto del pubblico

La classifica finale comprende i voti della giuria composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli sommati ai voti del pubblico a casa, che può esprimere le proprie preferenze attraverso i profili social ufficiali di Ballando con le stelle.