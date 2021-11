Ballando con le Stelle 2021, favoritismi ad Alvise Rigo per la sua bellezza? Il concorrente replica Alvise Rigo, concorrente di Ballando con le Stelle 2021, risponde alle critiche di chi lo accusa di essere favorito dal pubblico solo per il suo aspetto fisico.

Nell'ultima puntata di Ballando con le Stelle 2021, Alvise Rigo si è salvato in calcio d'angolo. Il pubblico ha scelto di farlo rimanere in gara, nonostante la sua nona e ultima posizione in classifica. E lui, giovane rugbista originario di Venezia, ha voluto rispondere a chi lo accusa di essere favorito per il suo aspetto fisico e non per l'impegno e la dedizione che sta mettendo in questo percorso insieme alla ballerina professionista Tove Villfor.

Alvise Rigo e le critiche a Ballando con le Stelle

Dall'inizio dello show, Alvise Rigo si è messo in gioco a 360 gradi. E anche se il posto in cui si trova più a suo agio è decisamente un campo da rugby, sulla pista di Ballando con le Stelle 2021 non si è risparmiato, dimostrando la stessa concentrazione e dedizione che mette nello sport. Tuttavia, il pubblico non l'ha sempre apprezzato, lasciandolo come fanalino di coda della classifica dell'ultima puntata. Tra le critiche che ha ricevuto, c'è chi lo accusa di essere favorito dal pubblico e salvato più per il suo aspetto fisico che per il talento. In un'intervista rilasciata a Novella 2000, il giovane rugbista ha risposto alle opinioni negative sul suo conto, sottolineando che lui, così come tutti gli altri concorrenti, è li per imparare:

Non penso di essere un ballerino provetto. Nessuno nasce "imparato". Ma io sono qui per imparare. E lo sto facendo con impegno. Certo, il giudizio finale non è strettamente correlato al ballo. Ma all'intrattenimento a 360 gradi.

Alvise ha fatto riferimento ad altri suoi compagni nello show, spiegando che se magari nel suo caso il fattore estetico può essere d'aiuto, loro hanno dalla loro parte la capacità di fare spettacolo:

Morgan, Arisa, o lo stesso Al Bano, che cantava durante le sue performance, hanno fatto e fanno spettacolo con il loro talento. Come si dice? A ognuno il suo. Io non so cantare e magari il fattore estetico può aiutarmi. Ma se non avessi ballato discretamente sarei uscito subito.

Chi è Alvise Rigo

Classe 1992, Alvise Rigo è nato e cresciuto a Venezia. Per coltivare la sua passione per il rugby si è trasferito a Padova, dove è arrivato a giocare in Serie A. Ora ha momentaneamente messo da parte la palla ovale per dedicarsi a una carriera nel mondo del fitness a Milano, uno dei motivi per cui oggi sfoggia un fisico scolpito e statuario.