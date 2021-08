Bake Off Italia 2021 in TV e streaming, giudici e concorrenti: torna Peperita e c’è un’ex di Amici Tutto quello che c’è da sapere sulla nona edizione del talent show dedicato ai dolci, condotto da Benedetta Parodi: date, messa in onda e streaming (su Real Time e Discovery+), giuria e nomi dei 20 concorrenti in gara. Torna la drag queen Peperita, dopo l’infortunio che ne aveva causato il ritiro la scorsa stagione.

A cura di Valeria Morini

Torna Bake Off Italia – Dolci in forno, il talent show condotto da Benedetta Parodi che vede un gruppo di concorrenti sfidarsi sulla preparazione di torte e dolciumi. Ormai un classico di Real Time, giunge all'edizione numero 9, con una novità: l'anteprima in streaming. Ecco tutto quello che c'è da sapere su Bake Off Italia 2021: concorrenti, giudici, modalità di visione.

Quando inizia Bake off Italia, dove vederlo in TV e streaming

Il programma è visibile per gli abbonati della piattaforma Discovery+ dal 27 agosto. Bake Off parte poi in chiaro su Real Time (canale 31) venerdì 3 settembre. Si tratta di 14 puntate di un'ora e mezza l'una, in onda ogni venerdì 21.10 sino alla finale del 4 dicembre. Ovviamente è possibile recuperare in streaming on demand su Discovery le puntate, che vanno in onda ancora da Villa Borromeo d'Adda ad Arcore (MB).

Chi sono i giudici di Bake Off Italia 2021

La giuria è formata da nomi che sono ormai personaggi consolidati della trasmissione. Troviamo il pasticcere milanese di origine tedesca Ernst Knam, la giornalista e scrittrice esperta in enogastronomia Clelia d’Onofrio e lo chef/pasticcere Damiano Carrara (assente Csaba dalla Zorza, che era stata quarta giudice nel 2020). Per quanto riguarda gli ospiti, si parla di una partecipazione di Orietta Berti.

I concorrenti di Bake Off Italia 2021

Infine, ecco i nomi dei 20 concorrenti. Da notare la presenza di un'ex volto di Amici e il ritorno di Giacomo Liuzzi, ovvero la drag queen Peperita, che partecipò all'edizione 2020 ma dovette ritirarsi a causa di un infortunio dopo appena una puntata.

Daniela Ribezzo (29 anni, Foggia)

Laureata in Scienze Motorie, è ballerina e insegnante in una scuola elementare di Milano. Nel 2015 ha partecipato alla fase iniziale della quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, ma non è riuscita ad approdare al serale.

Edoardo (28 anni, Sesto Fiorentino, FI)

Studente di medicina e volontario del 118, la pasticceria per lui non è solo una passione. Anche se vuole diventare medico, il suo sogno è aprire una catena di pasticcerie a New York.

Enrico (38 anni, Paderno Dugnano, MI)

Fabbro e operaio metalmeccanico, vorrebbe cambiare vita. Oltre ai dolci e alla cucina, adora il fitness.

Gerardo (35 anni, Pignola, PZ)

Lavora a Milano in un laboratorio di biologia, ha fatto parte di gruppi folkloristici, balla il tip tap, è stato direttore di coro e suona la tromba. Il suo amore per i dolci è legato al ricordo della madre, che ha perso da ragazzino.

Giacomo, in arte Peperita (38 anni, Milano)

Pugliese di origine, vive a Milano. Impiegato per una multinazionale, la sera diventa la drag queen Peperita. Curiosità: ha vinto il titolo di Miss Drag Queen Lombardia nel 2017 grazie a una divertente imitazione di Benedetta Parodi.

Giuseppe (69 anni, Reggio Emilia)

Nato in Sicilia, poi trasferito in Emilia Romagna, è pensionato. Ha lavorato come tecnico radiologo per oltre 40 anni in pronto soccorso. Adora la poesia e scrive versi in vernacolo.

Gloria B. (18 anni, San Michele al Tagliamento, VE)

Studentessa, ha praticato nuoto a livello agonistico. Il suo sogno è la pasticceria e vuole vincere per dimostrare alla sua famiglia quanto la sua passione sia concreta.

Gloria P. (41 anni, Roma)

Di professione è client advisor, anche se voleva diventare restauratrice. Mamma single di due bambine, durante le gravidanze ha scoperto l'amore per i dolci. La sua passione è la pasta di zucchero e vuole è convincere Ernst Knam ad aprire una pasticceria insieme a lei a Roma.

Lola (49 anni, Roma)

È nata in Siberia, ma da piccola si è trasferita in Ucraina. Viene da una famiglia di ballerini, e lei stessa ha dedicato la sua vita alla danza e girato il mondo. Poi ha trovato l’amore in Italia e si è trasferita a Roma. Lavora come fitness trainer.

Lora (27 anni, Genova)

Di origine palestinese, è in Italia da 8 anni e studia fisioterapia. Sogna di aprire una pasticceria in Italia dove proporre dolci che mescolino le tradizioni arabe, ebraiche e italiane.

Marco (26 anni, Genova)

Studia scienze motorie e ha praticato canottaggio a livello agonistico, costretto poi a ritirarsi per un infortunio. Proprio il riposo forzato lo ha portato a scoprire l'amore per la pasticceria.

Matteo (23 anni, Brescia)

Studia ingegneria e lavora come modello per mantenersi. Molto competitivo, ha ereditato la passione per i dolci dalla mamma.

Naney (52 anni, Gradisca D’Isonzo, GO)

Di origine argentina, trasferitasi in Italia per amore, condivide le ricette dei suoi dolci sui social, in italiano e in spagnolo. Ama anche il cucito e i balli argentini.

Natascia (22 anni, Savignano sul Rubicone, FC)

Studia biologia della nutrizione e prepara i dolci sin da quando è piccola: non a caso, i primi libri che ha comprato sono quelli di Benedetta Parodi. Ama la campagna in cui vive, al punto da definirsi una ragazza “bucolica”.

Pancrazia (48 anni, Erchie, BR)

Bracciante agricola, ha lavorato tutta la vita nei campi. Bake Off le dà la possibilità di concretizzare la passione per la cucina che ha da sempre.

Patrizia (67 anni, Napoli)

Casalinga, è molto appassionata di lievitati e adora sperimentare, tanto che ha trasformato la sua casa in un laboratorio culinario. Grande esperta di pasticceria tradizionale campana, non disdegna i dolci moderni.

Pedro (35 anni, San Gimignano, SI)

Di origine è argentino, ma si è trasferito in Italia per un dottorato. Qui ha conosciuto suo marito e ha deciso di aprire un agriturismo. Ha fatto il giro del mondo in tre mesi.

Roberto (38 anni, Ventimiglia di Sicilia, PA)

Ha lasciato il suo paese per fare carriera militare a Roma, ma è da poco tornato in Sicilia per stare vicino alla famiglia. Oltre alla pasticceria, la sua grande passione è l’equitazione.

Rosanna (58 anni, Siracusa, SR)

Ex preside in pensione, per anni ha vissuto e insegnato italiano in Scozia. I suoi dolci sono un mix tra le sue origini siciliane e la tradizione scozzese. Si occupa di clown terapia negli ospedali e sta scrivendo un libro su un’esperienza che l’ha segnata molto.

Simone (18 anni, Bollate, MI)

Studia un istituto alberghiero e adora fare ricette insieme all'amata nonna. Predilige la pasticceria moderna, pur cimentandosi anche in quella classica, e pubblica le sue creazioni su Instagram.