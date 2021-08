Dove vedere la Coppa Italia 2021/2022 in tv, gli appuntamenti dei 32esimi di finale Al via ai 32esimi di finale della Coppa Italia 2021/2022 quest’anno in onda su Mediaset, dopo che la rete ne ha acquistato i diritti per le prossime tre stagioni. Il primo turno andrà in onda il weekend di Ferragosto, per un totale di 16 partite concentrate in quattro giornate, da venerdì 13 agosto a lunedì 16 agosto. Sarà possibile seguire tutti gli appuntamenti in chiaro su Italia 1 e Canale 20, oppure in streaming su Mediaset Play.

A cura di Giulia Turco

Torna la Coppa Italia in tv, quest'anno in onda sulle reti Mediaset che ha acquistato i diritti sia della Coppa Italia per le prossime tre stagioni (2021-2024) che della Supercoppa Italiana. Dopo le prime partite dei preliminari disputate in campo il weekend del 7 e 8 agosto, le squadre (quest'anno 44, 20 di serie A, 20 di serie B e 4 di serie C) si preparano a giocare fino alla finale del prossimo 11 maggio. Dal 13 agosto al 16 agosto andranno in onda in diretta tv i 32esimi di finale che vedranno in campo le formazioni di serie A, salvo Inter, Milan, Atalanta, Juventus, Napoli, Lazio, Roma e Sassuolo che scenderanno in campo solo agli ottavi di finale. Ecco tutti gli appuntamenti in diretta tv e streaming.

Dove vedere il primo turno della Coppa Italia

Il primo turno di Coppa Italia andrà in onda sulle reti Mediaset da venerdì 13 agosto a lunedì 16 agosto. Tutte le partite (16 match) saranno visibili in chiaro su Italia 1 e sul Canale 20. In alternativa sarà possibile seguire tutti gli appuntamenti in streaming, collegandosi al sito di MediasetPlay e selezionando il canale di riferimento della partita, oppure per gli abbonati su Mediaset Infinity. Di seguito il calendario del primo turno:

Venerdì 13 agosto 2021

17.45: Pordenone-Spezia su CANALE 20

18.00: Genoa-Perugia su ITALIA 1

20.45: Udinese-Ascoli su CANALE 20

21.00: Fiorentina-Cosenza su ITALIA 1

Sabato 14 agosto 2021

17.45: Benevento-SPAL su CANALE 20

18.00: Cittadella-Monza su ITALIA 1

20.45: Verona-Catanzaro su CANALE 20

21.00: Cagliari-Pisa su ITALIA 1

Domenica 15 agosto 2021

17.45: Empoli-Vicenza su CANALE 20

18.00: Parma-Lecce su ITALIA 1

20.45: Venezia-Frosinone su CANALE 20

21.00: Torino-Cremonese su ITALIA 1

Lunedì 16 agosto 2021

17.45: Crotone-Brescia su CANALE 20

18.00: Bologna-Ternana su ITALIA 1

20.45: Salernitana-Reggina su CANALE 20

21.00: Sampdoria-Alessandria su ITALIA 1

Mediaset ha acquistato i diritti della Coppa Italia fino al 2024

La notizia ufficiale è dello scorso luglio: Mediaset ha strappato alla Rai la Coppia Italia e ne ha acquistato i diritti per trasmettere le prossime tre stagioni di campionato sulle proprie reti, fino al 2024. Una manovra costata al Biscione una cifra complessiva di 48,2 milioni di euro, comprensiva di diritti per trasmettere anche la Supercoppa Italiana. Per fare un confronto, per il triennio 2015-2018, la Rai aveva sborsato 22 milioni di euro, per quello successivo 35 milioni. Con la nuova formula della Coppa Italia che prevede ben 20 squadre di Serie A che scenderanno in campo già a partire dal weekend di Ferragosto, le offerte si sono notevolmente alzate.