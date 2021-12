Autore del GF Vip 2021 bestemmia con l’audio aperto: i concorrenti sentono tutto e lo rimproverano Al Grande Fratello Vip 2021, gli autori continuano a combinare guai. In queste ore, uno di loro ha bestemmiato. L’audio della casa era aperto e sia i concorrenti che gli spettatori hanno sentito distintamente l’imprecazione. Ci saranno provvedimenti?

A cura di Daniela Seclì

Il Grande Fratello Vip 2021 verrà ricordato come l'edizione in cui gli autori hanno combinato più guai di tutti i concorrenti messi insieme. Nelle ultime ore, sta circolando un video (vedi in alto, ndr) in cui si sente distintamente la voce di un uomo, in regia, che pronuncia una bestemmia. Poi, sembra rispondere al telefono. I vipponi, svegliati dalla voce dell'autore, gli fanno notare di avere il microfono aperto, ma il danno era ormai fatto.

L'autore del GF Vip bestemmia, i vipponi sentono tutto

Nel video di 29 secondi diffuso su Twitter, è ripreso un frammento della diretta del Grande Fratello Vip. A un certo punto, un forte rumore introduce l'apertura erronea dell'audio. Un telefono squilla e si sente distintamente un uomo bestemmiare: "P**** D**". Poi, risponde al telefono e spiega: "Aspetta un attimo che li sto svegliando (riferendosi molto probabilmente ai concorrenti, ndr), poi ti chiamo. Aspetta un attimo". Nella casa, una delle vippone – dalla voce si direbbe Valeria Marini – dice: "Hai il microfono aperto". E un'altra concorrente aggiunge: "Con una bestemmia ci hanno svegliato".

Il precedente: "Imbecilli e cerebrolesi"

C'è un precedente in questa stessa edizione. A ottobre, i concorrenti del Grande Fratello Vip avevano sentito uno degli autori che diceva: "Una massa di imbecilli e cerebrolesi". In quel caso seguì una enorme polemica. Arrivarono poi le scuse di Endemol che prese le distanze: "La produzione Endemol Shine Italy si scusa per i contenuti diffusi erroneamente lunedì pomeriggio durante la diretta di GFVIP. Sono state pronunciate frasi inopportune che, benché non fossero rivolte ai concorrenti, sono ugualmente ingiustificabili". Cosa succederà dopo la bestemmia? Verranno presi dei provvedimenti verso l'autore che l'ha pronunciata? Non resta che attendere la diretta di venerdì 10 dicembre, per scoprire se Alfonso Signorini affronterà l'argomento e prenderà le distanze.