Autoerotismo al GFVip, Raffaella Fico sorprende un inquilino nella stanza dedicata alla privacy Gli inquilini del GFVip non avrebbero tardato ad approfittare della stanza concessa agli uomini per i loro momenti di privacy ed intimità. Raffaella Fico infatti avrebbe sorpreso Nicola Pisu nel bagno senza telecamere mentre si concedeva un momento in disparte dai compagni e lo avrebbe confidato con un misto di ironia e imbarazzo. Alex Belli avrebbe sminuito l’episodio sottolineando che si tratta di cose normali e del tutto naturali.

A cura di Giulia Turco

Momenti di imbarazzo nella casa del GFVip. Com'è stato già rivelato da alcune delle inquiline, quest'anno il reality avrebbe previsto una stanza lontana dagli occhi indiscreti delle telecamere, dedicata alla privacy degli uomini, dove gli inquilini sarebbero lasciati liberi di concedersi momenti di intimità. I gieffini non avrebbero tardato ad approfittarne e nelle ultime ore Raffaella Fico avrebbe sorpreso, per sbaglio, uno dei ragazzi mentre praticava autoerotismo.

Nicola Pisu beccato in un momento di intimità

Stando a quanto raccontano alcuni utenti del pubblico su twitter, sarebbe Nicola Pisu l'uomo in questione, che la modella napoletana ha sorpreso in bagno mentre si concedeva un momento intimo in disparte dai compagni. Raffaella ha confidato l'episodio agli altri, con un misto di ironia e imbarazzo, ma soltanto Manila Nazzaro avrebbe rivelato di chi si trattava. A prendere le "difese" di Nicola Pisu, è stato l'amico Alex Belli chiarendo che si tratta di una cosa normalissima e naturale e consigliando ai ragazzi di chiudersi nella loro intimità la mattina presto, così da non rischiare di essere disturbati.

Al GFVip c'è una stanza dedicata alla privacy

A rivelare della concessione che li autori del reality avrebbero fatto ai concorrenti è stata Manila Nazzaro che ha fatto sapere: "Il Grande Fratello dice di dare una stanza per la privacy agli uomini". Non sono mancati commenti ironici e scherzosi da parte degli inquilini, che sembrerebbero aver colto di buon grado l'iniziativa. Lo scorso anno era stato Andrea Zelletta ad avanzare la proposta, chiedendo senza timore di potersi prendere un momento tutto per sé durante in quale potersi "sfogare". In un'intervista fuori dal reality, Zelletta dichiarò di aver ceduto all'autoerotismo, nonostante sapesse di poter essere sorpreso in qualunque momento dalla produzione.