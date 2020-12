Il processo a carico di Daniel Joseph McVicar, attore 62enne celebre per il ruolo dello stilista Clarke Garrison nella soap opera Beautiful, si è concluso con un’assoluzione quasi totale. Ad accusarlo la ex moglie Virginia De Agostini, maestra di pattinaggio che l’attore aveva conosciuto durante le riprese del programma "Notti di Ghiaccio". A carico di McVicar un’accusa di maltrattamenti, violazione degli obblighi di assistenza familiare e lesioni (in riferimento a un episodio in cui la donna aveva dichiarato di essere stata aggredita).

La ex moglie aveva ritirato le denunce

Virginia De Agostini, ex moglie dalla quale l’attore si era separato nel 2014, aveva ritirato le denunce avendo raggiunto un accordo con i legali ma trattandosi di reati procedibili d’ufficio, il processo a carico di McVicar era proseguito dopo l’apertura di un fascicolo da parte del pubblico ministero Marco Sanini. A difendere l’attore sono state le avvocate Anna Rizzo ed Elisa Civallero. Lo stesso pm in aula oggi ha chiesto l’assoluzione per McVicar. Il giudice Alberto Barbieri ha ritenuto l’attore non colpevole per i reati di maltrattamenti e lesioni. L’imputato è stato assolto con formula piena perché il fatto non sussiste. In merito alla violazione degli obblighi di mantenimento nei confronti del figlio della coppia, di 8 anni, l’attore è stato assolto per la quasi totalità del periodo per il quale era accusato, condannandolo alla pena di un mese di carcere (sospesa con la condizionale) per un breve periodo in relazione al quale è stato ritenuto che McVicar avesse versato gli alimenti in misura differente rispetto a quanto disposto.

Daniel McVicar: “Posso andare avanti pulito”

L’attore ha commentato così la sentenza: "Dopo sei anni di accuse per me dolorose e non veritiere posso andare avanti pulito. Ho conosciuto i miei avvocati tramite l’associazione Udire, che è un centro antiviolenza. Le voglio ringraziare perché mi hanno ascoltato e hanno sempre creduto in me, presentando una bella difesa contro queste accuse. Sono contro la violenza di ogni tipo, anche questo insegno a mio figlio. Un uomo deve sempre proteggere la donna”.