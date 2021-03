Lunedì 1 marzo si è finalmente conclusa l'ultima e lunghissima edizione del Grande Fratello Vip. Festa grande tra tutti gli ex concorrenti che, dopo un brindisi in studio, si sono spostati insieme in un hotel per una cena in compagnia. Cosa è successo nel corso della serata non è un mistero, visto che la maggior parte degli ex gieffini hanno documentato tutto su Instagram. È Maria Teresa Ruta a rivelare che l'entusiasmo della festa è stato frenato da un'irruzione improvvisa da parte delle forze dell'ordine.

La festa dopo la finale del GFVip

Le immagini sui social raccontano di una serata trascorsa in compagnia. "Più che altro era una cena", specifica Giacomo Urtis, ospite di Barbara d'Urso a Pomeriggio Cinque il giorno dopo. E in effetti, divisi per tavolate, gli ex gieffini hanno cenato e brindato alla loro esperienza. C'è anche chi grida a Tommaso: "Devi fare il discorso, come lo sposo!". Il clima di euforia però sarebbe stato interrotto dall'arrivo della polizia: "Stavamo cenando ed è arrivata la polizia, ci ha guardato e ci ha detto che il nostro era un assembramento. Hanno chiamato la questura, ci hanno dato dieci minuti di tempo, ci siamo imboscati nelle stanze", ha spiegato Maria Teresa Ruta l'indomani nel salotto di Barbara d'Urso. "Eravamo quelli che erano dentro la casa, tutti tamponati", chiarisce la Ruta. In realtà, come raccontano le immagini, con loro c'erano anche rispettivi congiunti.

Gelo tra Dayane e Rosalinda alla festa del GFVip

Maria Teresa Ruta ha svelato un altro retroscena piccante su quanto successo durante la serata. Pare infatti che Rosalinda Cannavò e Dayane Mello siano rimaste più gelide che mai anche nel corso della serata: "Io c'ero e nella festa non sono state vicine. Noi, invece, ci abbracciavamo tutti. Avranno necessità di chiarirsi. Io pensavo che con due bicchieri di vino sarebbe finito tutto". Lo conferma anche Giacomo Urtis, molto amico di Dayane e presente alla festa della finale. D'altronde che Rosalinda non avesse nessuna intenzione di distendere i nervi nei confronti di Dayane lo aveva già dimostrato in puntata, non appena la modella è arrivata in studio. "Avremo modo di chiarirci", aveva glissato Rosalinda, "costretta" ad un abbraccio forzato con Dayane.