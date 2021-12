Ascolti tv, Un professore vola e Zelig va in calo Una platea di circa nove milioni di spettatori netti che si è divisa tra le due principali reti, Rai1 e Canale5 e PiazzaPulita con l’inchiesta Fanpage su La7.

Una serata di giovedì fredda e piovosa in gran parte dello stivale: ne beneficia la televisione generalista. Una platea di circa nove milioni di spettatori netti che si è divisa tra le due principali reti, Rai1 e Canale5. Chi ha vinto tra "Un professore" e "Zelig"? Ha avuto la meglio la fiction diretta da Alessandro D'Alatri con Alessandro Gassman. Lo show con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada perde leggermente terreno rispetto alla settimana precedente. Vediamo nel dettaglio i risultati delle principali proposte della televisione.

Gli ascolti tv del 2 dicembre 2021

Un Professore, in onda su Rai1, ha realizzato 4.653.000 spettatori netti pari al 22.2% di share. Su Canale 5 la nuova puntata di Zelig ha raccolto 3.415.000 spettatori netti pari al 19.5% di share. Dritto e Rovescio, in onda su Rete4, è stato visto da 948.000 spettatori netti per il 5.8% di share. PiazzaPulita, in onda su La7, ha presentato l'anteprima esclusiva della terza parte dell'inchiesta di Fanpage.it "I superdiffusori" che ha mostrato i collegamenti dei movimenti no vax con i principali portali della controinformazione italiana. Il programma, condotto da Corrado Formigli, è stato visto su La7 da un totale di 879.000 spettatori netti per il 5.3% di share.

Gli ascolti tv sulle altre reti

"The War – Il Pianeta delle Scimmie", in onda su Italia1, è stato visto da 762.000 spettatori netti per il 3.8% di share. "Tonya", in onda su Rai3, è stato visto da 615.000 spettatori netti per il 2.8% di share. L'ultima puntata di Quelli che… è stato visto da 480.000 spettatori netti pari al 2.3% di share. Sul Nove "Sparita nel Nulla – Il Caso Elena Ceste" ha conquistato 374.000 spettatori netti per l'1.6% di share. Il tesoro dell'Amazzonia, in onda su Tv8, è stato visto da 255.000 spettatori netti per l'1.2% di share.