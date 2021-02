Mina Settembre è una garanzia per gli ascolti Rai: la fiction in onda su Rai1 e interpretata da Serena Rossi (qui la nostra intervista a Giorgio Pasotti) supera ancora i 6 milioni di spettatori nella quarta puntata in onda domenica 31 gennaio. Che tempo che fa va meglio di Live – Non è la D'Urso in termini di spettatori (anche se lo show di Barbara D'Urso, dalla durata più lunga, supera Fabio Fazio quando a share).

Gli ascolti di domenica 31 gennaio 2021

Questi i dati nel dettaglio. Su Rai1 Mina Settembre ha registrato 6.140.000 spettatori (24,9 % di share). Su Rai3 Che tempo che fa (con Susan Sarandon tra gli ospiti) ha totalizzato 2.449.000 spettatori (9,2% di share. 1.757.000 e 6,7% per la presentazione, 1.510.000 e 8,6% per Che tempo che fa – il Tavolo ). Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto 2.080.000 spettatori (12,7% di share). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 1.744.000 spettatori (6,7%) nella prima parte e 940.000 (7,1%) nella seconda. Su Italia 1 Deadpool ha raccolto 1.330.000 spettatori (5,3%). Su Rai2 9-1-1 è stato seguito da 1.218.000 spettatori (4,5%). Su Rete4 USS Indianapolis è stato visto da 715.000 spettatori (3,1%). Sul Nove L’uomo che sussurrava ai cavalli conquistato 358.000 spettatori (1,8%), mentre su Tv8 Family Food Fight ne ha raccolti 323.000 (1,3%).

I programmi di lunedì 1 febbraio 2021

Stasera, torna in onda il Grande Fratello Vip, con la trentaseiesima puntata in diretta da Cinecittà su Canale 5. Mediaset propone anche il film action The Transporter (Italia 1), Quarta repubblica (Rete 4), Hunger Games – Il canto della rivolta: Parte 2 (20), Rosamunde Pilcher: Un amore che ritorna (la5), The Bay (Italia 2), Ma che bella sorpresa (34), Steve Jobs (Iris). La Rai risponde con la fiction Il commissario Ricciardi (Rai1), la serie NCIS (Rai2), Presa diretta (Rai3), La casa delle bambole – Ghostland (Rai4), Gli sci di Primo Levi (Rai5), Alvarez Kelly (Raimovie). La7 manda in onda il film Agorà con Rachel Weisz, Tv8 Alessandro Borghese – 4 ristoranti e Nove il film Rocky.