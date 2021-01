Fiorella Mannoia convince ancora il pubblico del venerdì sera. Il suo show di Rai 1 "La musica che gira intorno" ha conquistato ancora una volta gli ascolti della prima serata, anche se i dati sono leggermente in calo rispetto alla puntata d'inizio della settimana precedente. Venerdì 22 gennaio gli spettatori dello show musicale di Rai 1 sono stati 3.796.000, pari al 16.8% di share. Complice, la carrellata di ospiti saliti sul palco per regalare al pubblico emozionanti performance, da Zucchero, Giorgia, Antonello Venditti, Riccardo Cocciante, Tommaso Paradiso e anche Massimo Ghini ed Emma Marrone che ha commosso con il suo monologo sull'importanza dei ricordi.

Gli ascolti tv di venerdì 22 gennaio

Nella prima serata di venerdì 22 gennaio 2021, spicca in tema di ascolti 10 Giorni senza Mamma, il film su Canale 5 che ha racconto davanti allo schermo 3.441.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Rai 2 The Good Doctor ha interessato ha interessato 1.647.000 spettatori pari al 6% di share e The Resident 1.066.000 (5.6%). Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine è stato seguito da 1.237.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Titolo V ha interessato 574.000 spettatori pari ad uno share del 2.5%. Su Rete4 Quarto Grado ha totalizzato 1.585.000 spettatori con l’8% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 1.223.000 spettatori con uno share del 6.3%. Su TV8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti ha segnato l’1.6% con 389.000 spettatori mentre sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è arrivato a quota 508.000 spettatori (1.9% di share).

I programmi tv di sabato 23 gennaio

Nella sfida del sabato sera, a giocarsi gli ascolti tv sarà Maria De Filippi con C'è posta per te su Canale 5, che sabato 23 gennaio a partire dalle 21.15 ospiterà in studio l'amatissimo attore turco Can Yaman. A vedersela con la padrona di casa sarà Carlo Conti, che sfiderà il programma di Canale 5 con il suo quarto appuntamento di Affari Tuoi (Viva gli Sposi!). A partire dalle 20.35 il conduttore ospiterà in studio una Coppia vicina al matrimonio, alla quale il programma potrebbe offrire un aiuto importante per mettere su famiglia, visto che in palio c'è un montepremi fino a 300.000 euro.