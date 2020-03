Amici di Maria De Filippi vince la gara degli ascolti del venerdì sera. Il programma di Maria De Filippi, infatti, vince lo serata televisiva con Alberto Angela e il suo "Ulisse – I piacere della scoperta", che andava in onda in replica. Vista la decisione della Rai fermare "La corrida" di Carlo Conti, a causa dell'impossibilità di andare in onda senza pubblico, fermo per il Coronavirus, l'azienda di Stato ha puntato su uno dei suoi programmi di punta, che andrà in onda anche la settimana prossima, come annunciato ufficialmente nei giorni scorsi.

Amici, più spettatori ma meno share

Amici vola ben oltre i 4 milioni di spettatori, tenendo davanti al video 4.345.000 spettatori pari al 18.5% di share, aumentando il numero delle persone davanti al programma rispetto ai 3.677.000 spettatori dello scorso anno, ma con lo share che è diminuito, passando dal 19.9% al 18.5%. Bene anche "Ulisse" che ha mandato in onda una puntata sulla principessa Sissi, che ha convogliato davanti al piccolo schermo un totale di circa 3.458.000 spettatori pari al 12.9% di share.

Il resto della programmazione tv

Su Rai2 "The Good Doctor" ha tenuto davanti allo schermo 2.146.000 spettatori pari al 7.3% di share, su Italia 1 "Trespass" ha totalizzato circa 1.727.000 spettatori con il 5.9% di share, mentre su Rai3 lo Speciale Chi l’ha Visto? dedicato al Coronavirus ha raccolto davanti al video 1.535.000 spettatori pari ad uno share del 5.8%. Su Rete4 Quarto Grado chiude con 1.410.000 di spettatori con il 6.2% di share, mentre Propaganda Live su La7 ha chiuso con 1.380.000 spettatori con uno share del 6%. Su TV8 Italia’s Got Talent ha segnato il 2.7% con 729.000 spettatori mentre la replica di Fratelli di Crozza su Nove ha chiuso con 775.000 spettatori (2.6%).