La prossima edizione del Grande Fratello Vip andrà in onda senza Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo Pretelli entrata più volte quest’anno nella Casa di Cinecittà per supportare il padre di suo figlio. A svelarlo è la diretta interessata in una Instagram Story. La modella cubana ha fatto sapere di non avere nemmeno sostenuto i provini che precedono l’inizio del reality.

Ariadna Romero non farà il Grande Fratello Vip

“La gente parla per dar fiato alla bocca! Non mi sono presentata nemmeno al casting. Mi spiace deludervi, ma non ci sarò al GF Vip quest’anno”, ha svelato la modella cubana via Instagram in risposta ai fan che da mesi le chiedono se parteciperà alla prossima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

in foto: Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli

Ariadna Romero al GF Vip per Pierpaolo Pretelli

Ariadna ha conquistato il pubblico del Grande Fratello Vip dopo essere entrata nella Casa di Cinecittà per supportare l’ex compagno Pierpaolo Pretelli, padre di suo figlio Leo. La modella era stata invitata a entrare nella Casa all’epoca in cui l’ex velino di Striscia la notizia aveva manifestato qualche perplessità circa la fine del loro rapporto. Colto da un’improvvisa nostalgia nei confronti della sua ex, aveva approfittato della possibilità di rivederla per fare chiarezza dentro se stesso. Ma da quel loro incontro non era scaturito alcun ritorno di fiamma. Dopo avere corteggiato invano Elisabetta Gregoraci per circa due mesi, Pretelli ha conosciuto Giulia Salemi, influencer italo-persiana della quale si è innamorato. A distanza di qualche mese dalla fine del reality show, i due stanno ancora insieme. Ariadna, invece, sarebbe single. Diversi i flirt che le sono stati attribuiti ma che la modella non ha mai confermato. L’unica costante nella sua vita resta il figlio Leo, l’unico uomo che Ariadna consideri davvero indispensabile.