Lo scorso gennaio, quando i riflettori erano ancora puntati sulla casa del Grande Fratello Vip, scoppiò una lite furiosa tra Antonella Elia e Samantha De Grenet. L'opinionista raggiunse i concorrenti e attaccò la gieffina, usando termini non proprio lusinghieri. La definì: “Una st***za, borgatara ripulita male e pure ingrassata”, non sapendo della lotta contro il cancro che De Grenet aveva affrontato. Ospite del programma di Rai2 Belve, Elia è tornata a parlare dell'accaduto.

Antonella Elia ha dichiarato ai microfoni di Francesca Fagnani di non essere affatto pentita dello scontro avvenuto con Samantha De Grenet. La showgirl ed ex opinionista del Grande Fratello Vip ha spiegato:

Poi, ha aggiunto una frase sibillina senza approfondire ulteriormente: "Ritengo che alcune cose siano state dette dopo attenta riflessione per farmi fuori, punto. È quello che penso”.

Nel corso dello scontro, Antonella Elia definì Samantha De Grenet come "La regina del Gorgonzola", riferendosi a uno spot pubblicitario che la showgirl ha fatto in passato. A Francesca Fagnani ha confidato che le sarebbe stato suggerito di definirla così:

"Io lo dico. La cosa mi è stata suggerita. Io non avevo la più pallida idea che lei avesse fatto la pubblicità del Gorgonzola. Non è farina del mio sacco. Era per far ridere, solo che è venuta fuori una tragedia. Però quella cosa mi è stata detta, mi è stato detto di dirglielo e io: ‘Va bene, lo dico'. Non dirò mai chi me l'ha suggerito. Io, però, non l'avevo neanche mai vista quella pubblicità. Anch'io ho fatto degli spot ma all'inizio, mentre lei lo ha fatto all'apice della carriera. Così, mi era stato riferito".