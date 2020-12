Nuovi colpi di scena nella registrazione di Uomini e Donne del 29 dicembre 2020. Stando a quanto riportato da Il Vicolo delle News, infatti, ci sarebbero delle novità interessanti sul percorso di Sophie Codegoni, ma anche tra Gemma Galgani e Maurizio Guerci la liaison continua, seppur ad intermittenza. Non mancano anche i momenti di gioia, una coppia formatasi nel dating show qualche tempo fa è tornata per fare un annuncio importante.

Tra Gemma e Maurizio aria di crisi?

Il centro dello studio è come sempre dedicato a Gemma Galgani, la quale ha raccontato come ha trascorso le festività natalizie, durante le quali si è dovuta separare dal suo Maurizio. I due, stando al racconto della dama, avrebbero avuto anche poche conversazioni al telefono, considerando che il 26 dicembre il cavaliere risultava irraggiungibile, avendo completamente spento il cellulare. Ascoltando queste parole, allora, Tina Cipollari non ha potuto non infierire e avanzare l'ipotesi che Guerci potesse avere un amante. Il 50enne ha prontamente negato, ma l'opinionista ha continuato, provocandolo, e suggerendogli di trascorrere Capodanno con Gemma che, intanto, imperterrita non ha pensato di essere lei a proporre qualcosa al suo corteggiatore, aspettandosi un gesto da lui dopo questo distacco.

Jara e Nicola aspettano un bebè

Sempre nel corso della registrazione, si è presentata una coppia nata proprio sotto i riflettori di Canale 5, ovvero Jara Gaspari e Nicola Balestra che hanno annunciato di essere in dolce attesa. Per la coppia si tratta del secondo figlio, in quanto il primo è nato a settembre dello scorso anno.

Riccardo Guarnieri preso da Roberta Di Padua

Conferme anche per Roberta Di Padua. Dopo aver messo in discussione la sua conoscenza con Riccardo Guarnieri, la dama riceve una grande conferma dal suo cavaliere che ha rifiutato di conoscere le altre donne che si sono presentate in studio solo per lui, dimostrando di essere particolarmente preso da Roberta e decidendo così di continuare la loro frequentazione.

Sophie Codegoni elimina un corteggiatore

È il turno di Sophie Codegoni che è stata protagonista di due esterne: quella con Giorgio, piuttosto dolce e romantica organizzata per il suo compleanno e quella con Matteo che è stata decisamente più movimentata e dopo la quale è scoccato anche un bacio. In studio, poi, la tronista ha ben pensato di chiedere conferme su alcune voci circolate sul fatto che la sua ex si fosse fatta risentire, ma Matteo ha prontamente smentito quanto era arrivato all'orecchio di Sophie. Intanto, la Codegoni ha deciso di eliminare Antonio, nonostante lo avesse rincorso quando lui aveva deciso di lasciare il programma, come lui stesso ha sottolineato prima di lasciare lo studio.