Annullata la serie Amazon su Joe Exotic con Nicolas Cage È stata annullata la serie targata Amazon su Joe Exotic con protagonista Nicolas Cage. La notizia è stata diffusa proprio dall’attore, in un’intervista a Variety, dove ha spiegato che la piattaforma streaming avrebbe accantonato il progetto perché ormai troppo vecchio. Intanto, però, sono in corso le riprese per un’altra serie sull’eccentrico personaggio di Joseph Maldonado-Passage.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo il successo riscontrato da "Tiger King" la docu-serie Netflix che raccontava la vita di Joe Exotic, l'eccentrico imprenditore e proprietario del Greater Wynnewood Exotic Animal Park, uno degli zoo esotici più noti d'America, in cui ospitava rarissimi esemplari di felini, molti sono stati i progetti che cavalcando l'interesse del pubblico si sono sviluppati attorno alla figura di Joseph Maldonado-Passage (questo il vero nome del personaggio). Tra le produzioni più attese e annunciate con un certo fervore c'era la serie di Amazon con protagonista Nicolas Cage che, però, è stata annullata.

La decisione di Amazon

A dare la notizia è proprio l'attore che in un'intervista a Variety ha dichiarato che non ci sarà alcuna serie in produzione su Joe Exotic, nonostante il progetto fosse stato ben costruito, ma stando a quanto dichiarato da Cage, sembra che Amazon abbia voluto fare un passo indietro: "Ho letto due sceneggiature eccellenti, ma forse Amazon ha capito che il materiale è ormai diventato vecchio, perché ci è voluto molto tempo per metterlo insieme. Ormai non è più rilevante". Al momento non sono emerse dichiarazioni ufficiali da parte della piattaforma che, inizialmente, aveva puntato con grande entusiasmo la realizzazione della serie e soprattutto la scelta del protagonista. Non è chiaro se, però, la serie venga presa in considerazione da altre piattaforme che, quindi, vogliono puntare sulla storia di Tiger King oppure no. no

C'è un'altra serie su Joe Exotic

In realtà ci sono altre produzioni che prendono spunto dalla storia di Maldonado, accusato del tentato omicidio di Carole Baskin, attivista e animalista che aveva contestato il modo in cui erano trattati gli animali nel suo Zoo. Sono attualmente in corso, infatti, le riprese di una miniserie prodotta da Peacock con protagonisti Kate McKinnon e John Cameron Mitchell e con la partecipazione di Kyle MacLachlan, che interpreterà il marito di Carole Baskin.