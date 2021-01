Dopo Lorella Cuccarini si è aggiunta Anna Pettinelli all'elenco di positività al Covid 19 nella scuola di Amici di Maria De Filippi. È sabato pomeriggio e il volto dell'insegnante di canto spunta dalla cornice gigante di un cellulare: "Sì, sono collegata. Quello che ha avuto Lorella ce l’ho io, stiamo combattendo e spero di tornare presto” ha dichiarato mostrando il suo sorriso migliore. E per un'insegnante guarita ce n'è una che si ammala, a quanto pare in modo del tutto asintomatico, permettendo così al virus di circolare, seppur in modo innocuo, nella scuola di Amici.

La comunicazione di Anna Pettinelli

La domanda di Maria De Filippi ha poi chiarito ciò che in molti si stavano chiedendo in diretta: "Anna non ti ha contagiata Lorella vero?", riferendosi appunto a Lorella Cuccarini che era appena rientrata dopo due settimane di isolamento per la positività al Covid riscontrata all'improvviso. "No no, non è stata Lorella. Magari sapessi chi è stato" ha risposto la Pettinelli, inconsapevole di chi abbia potuto trasmetterle il virus ma convinta, dati i rigidi protocolli e la grande attenzione nelle misure adottate nella scuola, che non sia stata la collega di ballo a contagiarla.

Lorella Cuccarini spettatrice in remoto

"L'importante è esserci" ha aggiunto, chiudendo il discorso. La conduttrice le ha mostrato la massima disponibilità a collaborare in remoto, come già successo in queste settimane con la Cuccarini, che ha seguito tutto da casa, incluso il litigio della sua alunna Rosa con la maestra Celentano, a sua volta in contrasto con la ballerina professionista Elena D'Amario. Le due si sono scontrate in saletta, dove Elena stava supervisionando la lezione per conto della Cuccarini, e mentre la D'Amario cercava di spiegare i limiti oggettivi che una ballerina non classica come Rosa poteva riscontrare alle prime battute con una nuova disciplina, è partito un acceso diverbio che è culminato nella richiesta della Celentano alla ballerina professionista di abbandonare la saletta per lasciarle sole nel loro lavoro.