Dopo la sua esperienza all'Isola dei Famosi, Angela Melillo si è raccontata in un'intervista a SuperGuida TV dove ha parlato non solo della sua permanenza in Honduras, dove ha messo a dura prova se stessa, ma anche di alcuni dei suoi ex compagni d'avventura. "Ho promesso a mio figlio e al mio compagno che non farò altri reality, al massimo come opinionista" ha rivelato dopo essersi ripresa da questi due lunghi mesi nel reality di Canale 5.

L'esperienza sull'Isola

Eppure non è stata una scelta semplice quella di prendere parte al cast di questa edizione dell'Isola dei Famosi, soprattutto perché parteciparvi significava mettere a dura prova la sua resistenza e il suo fisico: "Quando ho accettato di partecipare all'”Isola dei Famosi” non mi sarei aspettata di arrivare ad un passo dalla finale. Nella vita ho imparato a non crearmi troppe aspettative per evitare poi delusioni. Per me essere arrivata in semifinale senza mai essere nominata è stato un traguardo importante". Non sono mancati momenti di sconforto e anche delusione nel suo lungo percorso, dai quali però si è saputa rialzare:

Sono una persona equilibrata anche nella vita. A volte però mi sono state messe in bocca parole che non avevo mai pronunciato, sono state dette bugie o mi sono state rivolte delle accuse di falsità. A quel punto, non sono stata più buona ma ho deciso di puntare i piedi. Sono scattata pur mantenendo i toni educati.

Il rapporto con gli altri naufraghi

In un percorso così lungo e difficile da gestire crearsi delle amicizie non sempre è semplice, soprattutto perché ognuno dei naufraghi puntava alla propria incolumità, alla propria sopravvivenza. Tra i personaggi con cui Angela Melillo ha rivelato di aver stretto di più ci sono Awed, il vincitore dell'Isola e Valentina Persia:

Awed e Valentina sono due persone che porto nel mio cuore e sono felice che siano arrivati entrambi sul podio. Awed rappresenta l’avanguardia considerando il suo approccio ai social mentre Valentina proviene dalla televisione. Con Awed ho sempre avuto confidenza tanto che in molte occasioni lui si è aperto con me pensando di essere un ragazzo non vincente. Io invece gli ho sempre detto che non doveva assomigliare a nessuno ma che doveva essere sé stesso.

Mentre non si può dire che con Myrea Stabile il rapporto sia stato idilliaco e l'attrice spiega il motivo per cui ha deciso di allontanarsi: "All’inizio si era creato un bellissimo rapporto. L’ho ascoltata e supportata. Poi ho iniziato a notare che andava a fare la spia e io non amo molto questo tipo di persone. Penso che il rischio di un fraintendimento sia sempre dietro l’angolo. Io le avevo consigliato molte volte di accertarsi di ciò che veniva detto. Anche gli altri naufraghi erano d’accordo con me".