Andrea Zenga liquida come una bugia la dichiarazione d’amore di Dayane Mello a Rosalinda Cannavò. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip conferma il sentimento nato nella Casa per l’attrice siciliana, spazzando via con un colpo di mano l’eventuale intromissione della modella brasiliana nella loro storia:

Quando ho visto il video di Dayane ero un po’ confuso. Nella Casa ho conosciuto Rosalinda, non conoscevo la loro amicizia prima. Quando ho sentito quelle parole sono rimasto spiazzato ma dopo che le ha dichiarato amore, Dayane l’ha mandata in nomination. Non credo alle sue parole. Se fosse vero, cosa che non credo, Rosalinda è stata molto chiara. Dayane gliene ha fatte tante.

Il rapporto con Rosalinda Cannavò

Andrea Zenga è pronto a vivere la sua storia d’amore con Rosalinda fuori dalla Casa. Per lui, l’attrice siciliana ha deciso di lasciare il fidanzato Giuliano Condorelli, con il quale viveva una storia d’amore durata 10 anni. “Era da un po’ che non ero innamorato e poi è arrivata la conoscenza con Rosalinda”, racconta Andrea, “È presto per parlare d’amore. Al di là dell’aspetto fisico, mi sono piaciuti i suoi modi”. E non nasconde il desiderio di continuare a conoscerla fuori dalla Casa: “Ci sono basi solide per costruire qualcosa di importante. È stato tutto naturale, lei si è staccata dalla precedente relazione. Per lei ero disposto anche a fare un passo indietro, per fortuna ne abbiamo fatto uno in avanti".

L’affetto recuperato per papà Walter Zenga

Nella Casa, Andrea ha ritrovato il padre Walter Zenga che non vedeva da anni. Accanto a lui a Verissimo anche la madre Roberta Termali e il fratello Niccolò. La donna si è detta felice del riavvicinamento tra i suoi figli e il loro padre: “Il risultato è arrivato. La vita è una sola e non si può sprecare un’opportunità. Abbiamo una vita per ritrovarci e non perderci mai più. Glielo auguro perché loro ne hanno bisogno”. Un chiarimento tra Roberta e Walter però non è ancora arrivato: “Gli ho mandato un messaggio dopo tanti anni che non ci sentivamo. C’erano delle vecchie ruggine delle quali non ricordo i motivi. Quando ho visto Andrea piangere e stare male e Niccolò stare male allo stesso modo, il fatto di non potere correre a consolarli mi ha spinto a mandare un messaggio al loro padre. Era un messaggio lungo, gli ho chiesto di fare pace perché so che i suoi figli hanno bisogno di lui. Walter ha frainteso e non mi ha risposto e questo mi è spiaciuto. Ma la cosa importante è che abbia sentito loro”. E su Rosalinda la Termali conclude: