Andrea Delogu è stata insignita del titolo di Cavaliere della Repubblica. Lo ha annunciato la conduttrice con un post su Instagram, dove tiene tra le braccia la targa che attesta l'importante riconoscimento, per il quale si dice commossa ed emozionata. Il suo lavoro tra radio e televisione è stato prezioso in questi mesi di pandemia, tanto che il Presidente della Repubblica ha voluto conferirle questo merito.

Lo scatto pubblicato su Instagram

Con il suo solito umorismo e quella leggerezza che nasconde, però, una grande profondità d'animo, nonché un'attestata professionalità, Andrea Delogu condivide con i suoi fan su Instagram uno dei momenti più importanti e significativi della sua carriera, scrivendo: "L’onore più grande della mia vita. Nominata Cavaliere della Repubblica Italiana. Sguaino la spada come Lady Oscar e vado a piangere d’emozione. Grazie grazie grazie!". Alla foto si accompagna anche un piccolo video in cui si sente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dichiarare sorridendo durante un evento: "Un ringraziamento ad Andrea Delogu e a Flavio Insinna che ci hanno condotto con tanto garbo e simpatia" con conseguente gesto di emozione e stupore della conduttrice nascosta in un angolo.

La carriera a gonfie vele tra tv e cinema

Andrea Delogu è ormai da diversi anni una delle protagoniste più note e acclamate del piccolo schermo. Da prima donna di "Stracult" su Rai2 che ha ormai chiuso i battenti, a conduttrice frizzante de La Vita in Diretta Estate, per poi continuare con lo spettacolo in prima serata dedicato allo spettacolo dal vivo "Ricomincio da Rai Tre", si può dire che la sua carriera proceda a gonfie vele. Dalla televisione al cinema il passaggio è stato piuttosto breve, vista anche la sua partecipazione in uno degli ultimi film usciti lo scorso anno, "Divorzio a Las Vegas" dove è tra le protagoniste accanto a Giampaolo Morelli.