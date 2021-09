Ancora un altro premio per Pio e Amedeo, stoccatina a Fedez: “Quante caz….” Pio e Amedeo continuano a vincere premi, l’ultimo a Forte dei Marmi per la Satira Politica 2021. Un ringraziamento ai fan e una stoccata ai detrattori: “Dedichiamo questo premio alle persone, a quelle per bene, a quelle che hanno bisogno di sfogare un disagio interiore scrivendo cazzate e cattiverie”.

Pio e Amedeo hanno vinto a Forte dei Marmi il Premio per la Satira Politica 2021. Continuano a fare incetta di premi, nonostante le numerose polemiche. Il duo foggiano ha ringraziato tutti i fan su Instagram, ma ha anche scritto qualcosa ai detrattori. La stoccata è sembrata diretta proprio a Fedez: "Vogliamo dedicare questo premio alle persone, a quelle per bene, a quelle che non hanno bisogno di sfogare un disagio interiore scrivendo cazzate e cattiverie sui social, alle persone che invece di buttare via il tempo a infervorarsi con sterili e pretestuose polemiche". Tra i complimenti sul post, anche quelli dello "stato maggiore" di Mediaset, da Gerry Scotti a Valerio Staffelli.

Le parole di Pio e Amedeo

Sono state queste le parole di Pio e Amedeo rilasciate su Instagram, in molti ci hanno visto una replica a distanza con Fedez. Tantissimi commenti di supporto da parte dei fan del duo pugliese che, nel corso della prossima stagione, tornerà con la seconda stagione di Felicissima Sera: