Elena Sofia Ricci ha rivelato di aver avuto il Covid. Lo ha detto a Tale e Quale Show, dove ha preso parte in qualità di quarto giudice in occasione della semifinale del torneo. Alla conduzione da casa c'era Carlo Conti, reduce da un ricovero in ospedale proprio a causa del Covid. Proprio nel presentare Elena Sofia Ricci il conduttore l'ha invitata a raccontare la sua esperienza con il Covid:

Anche io il virus l'ho toccato con mano lo scorso marzo. Non me ne sono davvero accorta, ho avuto la percezione di qualcosa di diverso, ma in quelle settimane eravamop in pieno lockdown e quindi non ho mai saputo di averlo davvero contratto. L'ho saputo a giugno, facendo il sierologico. Giusto dire che si tratta di un virus bastardo, che non si capisce molto.

L'attrice ha quindi proseguito raccontando la strana catena del contagio in casa sua, dove solo due persone su quattro hanno contratto il virus: "La cosa strana è che in casa lo abbiamo avuto solo io e la mia figlia più piccola, mentre gli altri no. Nemmeno mio marito, con cui avevo ovviamente incontri ravvicinati non l'ha avuto. Ricordiamoci che è una cosa molto seria".

Il film su Montalcini con Elena Sofia Ricci, quando va in onda su Rai1

La presenza dell'attrice in studio è anche dovuta a una ragione promozionale, ovvero presentare il film Tv di cui sarà protagonista su Rai1 alla fine di questo mese, precisamente il 26 novembre, che sarà ispirato al racconto della vita di Rita Levi Montalcini. Una storia che le dà modo di tornare a esaltare l'importanza della scienza in questo momento: "Questo film su di lei oggi è ancora più importante, mi dà modo di fare un applauso non solo a medici ma a ricercatori e scienziati che devono toglierci da questi guai. Sono tanto importanti tutti quei ragazzi, quei cervelli in fuga che abbiamo in giro per il mondo e tutti quelli che stanno cercando di battere questo virus. Non siamo responsabili solo per noi stessi, ma per tutta la nostra specie".