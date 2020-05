Non sono mancati momenti gossip nel corso della puntata di apertura di Amici Speciali, il nuovo show di Maria De Filippi che comprende volti illustri del talent show Amici. Al centro della "cronaca rosa", Alberto Urso e Gaia Gozzi: ai più attenti non sono sfuggiti gli sguardi del cantante all'ultima vincitrice di Amici. La prima a farlo notare è stata Federica Gentile, la conduttrice radiofonica di RTL 102.5 che ha commentato così un'esibizione di Alberto: “Due occhi azzurri che mi guardavano che a un certo punto si distraevano e guardavano altri occhi azzurri”.

Gaia ha parlato di semplice amicizia (“Siamo più compari che congiunti"), ammettendo che “C’è stato un periodo in cui bussava alla porta del mio camerino e poi rimaneva impalato”. Maria De Filippi stessa è intervenuta, smentendo l'esistenza di un flirt ma confermando al tempo stesso che Alberto avrebbe una cotta per Gaia: "C’è un interesse unilaterale".

Nel passato di Alberto Urso c'è Valentina Vernia

Alberto è ufficialmente single è non è la prima volta che si interessa a una ragazza di Amici. Dopo l'edizione 2019 che lo ha incoronato vincitore, si è infatti legato a Valentina Vernia, ballerina di quella stagione. I due hanno iniziato a frequentarsi in estate e apparivano molto affiatati. poi, a febbraio 2020, in concomitanza con la partecipazione a Sanremo, Urso ha spiegato di essere tornato sentimentalmente libero, annunciando di fatto la rottura da Valentina.

La prima puntata di Amici Speciali

La prima puntata di Amici Speciali è andata in onda venerdì 15 maggio e ha visto la vittoria di Alessio Gaudino. La squadra dei Blu è formata da Kolors, Irama, Alberto Urso, Gabriele Esposito, Umberto Gaudino, Javier Rojas. I Bianchi sono invece Michele Bravi, Giordana Angi, Gaia Gozzi, Random, Andreas Muller, Alessio Gaudino. In giuria, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello ed Eleonora Abbagnato (momentaneamente assente perché ancora in quarantena). Nel primo appuntamento sono stati raccolti 100mila euro in donazioni per la Protezione Civile.