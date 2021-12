Amici, Sissi e Dario sempre più complici: è nata una nuova coppia Sissi e Dario sono sempre più vicini e nella scuola di Amici sembra proprio sia nata una nuova coppia. Dopo tante resistenze, soprattutto da parte della cantante, alla fine il sentimento ha avuto la meglio.

A cura di Ilaria Costabile

Nella scuola di Amici proliferano i sentimenti tra gli aspiranti talenti dello show. Se dopo poco più di un mese dall'inizio del talent è nata una coppia, ormai consolidata, quella tra Serena e Albe, adesso sono altri due giovani allievi ad aver scoperto di provare qualcosa l'uno per l'altra, si tratta di Dario Chirone e Sissi. Dopo svariati dubbi e incertezze, soprattutto da parte della cantante, i due si sono finalmente lasciati andare.

Dario e Sissi riflettono sui loro sentimenti

Al cuore non si comanda, dice un famoso detto ed è con questo assunto che hanno dovuto fare i conti Dario e Sissi che col passare dei mesi e dei giorni trascorsi insieme hanno scoperto che, oltre all'amicizia, tra loro stava nascendo qualcosa di decisamente più profondo. La cantante, parlando con le sue compagne d'avventura ha dichiarato: "Non ce la faccio, io mi sveglio la mattina che proprio sto male se Dario non mi parla". Anche Dario, confidandosi con Luigi ha ammesso di provare qualcosa per la 22enne, confermando di non riuscire a starle lontano, visti i dubbi da lei avanzati in più occasioni:

Effettivamente mi piace, quindi glielo dico prima di sembrare immaturo e allontanarmi senza dire niente. Io ieri ci ho provato, ma eravamo al piano, lei era seduta sporta in avanti, con i piedi alzati, come fanno i bambini e io la guardavo, stavo impazzendo in quel momento, ad un certo punto mi sono alzato e me ne sono andato.

Sissi ha preso la sua decisione

Il 17enne, dal canto suo, ha provato ad essere chiaro e, magari scherzando, ha più volte manifestato l'intenzione di prendere le distanze da lei finché non avesse preso una decisione. Durante il day time si è visto come la giovane Sissi, sia stata travolta dai dubbi, soprattutto in merito ad una relazione che avrebbe fuori il contesto di Amici. Ma con il passare delle settimane e l'accentuarsi di questa complicità, Sissi è arrivata alla sua conclusione: "Se prima avevo dei dubbi, ora non ne ho più proprio". Dopo questa presa di coscienza, quindi, i due si sono avvicinati ancora di più e Dario non ha perso occasione per rassicurarla: "Adesso che non c'è più un filtro dietro, qualsiasi cosa tu voglia dirmi, farlo, parla, soprattutto con me"