Amici 21, Serena si dichiara per scherzo a LDA e Albe non la prende bene Serena e LDA hanno deciso di organizzare un piccolo scherzo ad Albe, con la complicità della produzione e tenendo all’oscuro gli altri compagni. Il cantante ha dichiarato alla ballerina i suoi sentimenti, aggiungendo anche che lei non è realmente interessata ad Albe. La vittima, chiamata a vedere un video di quanto accaduto, si è prima dispiaciuta e poi arrabbiata, per finire con un sorriso una volta scoperta la verità.

A cura di Elisabetta Murina

Lo scherzo di Serena e LDA ad Albe

Serena e LDA hanno deciso di organizzare un piccolo scherzo ad Albe. I due si sono ritrovati in giardino per architettare il piano e hanno poi mostrato un foglio alle telecamere con scritto "Stiamo per fare uno scherzo ad Albe". Con la complicità della produzione, Luca ha dichiarato i suoi sentimenti alla ballerina, sostenendo anche che lei non fosse realmente interessata ad Albe, come invece cercava di fare credere. Gli altri ragazzi sono stati tenuti all'oscuro di tutto.

La reazione di Albe

Mentre LDA e Serena tramavano alle sue spalle, Albe era a lezione con la vocal coach. All'improvviso la produzione lo ha chiamato chiedendogli di tornare subito in casetta. Una volta lì, insieme agli altri compagni, si è trovato davanti al video dello scherzo. Inizialmente dispiaciuto per non essersi accorto dell'interesse che l'amico aveva per Serena, Albe si è poi mostrato incredulo e arrabbiato, soprattutto per le insinuazioni di LDA sui sentimenti della ragazza. Quando i due sono rientrati l'atmosfera era tesa, fino al fatidico momento della verità: era tutto uno scherzo. La reazione di Albe forse non sorprende poi così tanto: già qualche tempo fa, infatti, si era mostrato geloso dell'amico, che aveva dato un bacio sulla guancia alla ragazza. Lei, nel frattempo, continua a divertirsi a provocarlo. Ma insieme, messi da parte scherzi e piccole prese in giro, sono più complici e uniti che mai. Albe si vendicherà?