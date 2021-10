Amici 21, Albe è geloso del bacio tra Serena e LDA: “Siete amici no?” Dopo il primo bacio, Serena Carella e Albe sono più complici e uniti che mai nella scuola di Amici 21. Si divertono e condividono piccoli gesti di quotidianità. Ma in quella che si potrebbe definire la prima coppia del talent di Maria De Filippi, non mancano i primi momenti di gelosia, soprattutto da parte del cantante. La ballerina si diverte a stuzzicarlo, avvicinandosi per gioco agli altri allievi, come LDA e Mattia.

A cura di Elisabetta Murina

Si potrebbero definire a tutti gli effetti la prima coppia nella scuola di Amici 21. E come succede spesso nei rapporti, non mancano i momenti di gelosia. Dopo il primo timido bacio, Serena Carella e Albe appaiono più complici e vicini che mai. Il cantante non nasconde una certa gelosia nei confronti della ballerina che si diverte a stuzzicarlo avvicinandosi per gioco agli altri allievi.

Albe geloso di LDA

Serena e Albe sono complici e in grande sintonia nella scuola di Amici 21. Passano insieme piccoli momenti di quotidianità in casetta e il loro legame sembra diventare sempre più forte. E in quella che si potrebbe definire la prima coppia del talent di Maria De Filippi, non mancano i momenti di gelosia, soprattutto da parte del cantante, che in almeno due occasioni non è riuscito a nascondere un certo fastidio. A fargli storcere il naso è stato il compagno LDA (Luca D'Alessio), che ha dato un bacio sulla guancia a Serena proprio davanti ai suoi occhi e lo ha poi stuzzicato scherzosamente con battutine e risate. Albe, cercando di nascondere la sua gelosia, ha reagito rispondendo con un "Siete amici no?".

Serena si diverte a stuzzicare Albe

Serena si diverte a stuzzicare per gioco Albe. E dopo il bacio sulla guancia che LDA le ha dato affettuosamente, la ballerina sta preparando per la prossima puntata (che andrà in onda domenica 31 ottobre) un sensuale passo a due con Mattia voluto dalla maestra Alessandra Celentano. È una coreografia in cui il contatto fisico, l'intesa e i giochi di sguardi sono fondamentali e che, a quanto pare, comprende anche un bacio. Così Serena non solo la prova spesso con il suo compagno, ma rimarca altrettante volte ad Albe che c'è un bacio. Lui, geloso anche se cerca in tutti i modi di nasconderlo, prova a farsi insegnare i passi in casetta per assicurarsi che Serena non si avvicini troppo a Mattia. A parte questo pizzico di gelosia, i due sono complici in tutto e pare proprio che, dopo quel fatidico primo bacio, il loro legame stia diventando più forte ogni giorno che passa.