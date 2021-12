Amici 21, anticipazioni puntata del 19 dicembre: Fedez ospite e sorpresa di Natale per gli allievi Domenica 19 dicembre andrà in onda la quattordicesima puntata di Amici 21. In studio tanti ospiti, come Fedez incaricato di stilare una classifica sulle cover a tema natalizio. Una sorpresa attenderà i ragazzi in occasione del Natale, ormai alle porte.

A cura di Elisabetta Murina

Domenica 19 dicembre andrà in onda la quattordicesima puntata di Amici 21. La registrazione si è già conclusa e, stando alle anticipazioni diffuse da Quellochetuttivoglionosapere, ci saranno nuove sfide tra gli allievi e grandi ospiti. Tra questi, Fedez e Alessandra Amoroso. Il tutto in uno studio dall'aria natalizia, dall'albero di natale alle canzoni scelte dai ragazzi.

Tutti gli ospiti di Amici del 19 dicembre

Fedez sarà uno degli ospiti in studio, insieme ad Alessandra Amoroso, al duo comico Pio e Amedeo e agli ex allievi Deddy e Briga. Il cantante si è esibito con il brano Meglio del cinema, dedicato alla moglie Chiara Ferragni, e ha poi giudicato gli allievi in una gara di cover a tema natalizio. Di seguito la sua classifica, che vede Alex al primo posto grazie alla sua esibizione con Wonder e Rea all'ultimo.

Alex 9

Luigi 8.5

Lda 8

Aisha 8

Sissi 7.5

Nicol 7

Rea 6.5

Sorpresa di Natale per gli allievi

Visto il clima natalizio della puntata, l'ultima prima di Natale, Maria De Filippi ha organizzato ai ragazzi una piccola sorpresa. In studio sarà presente un albero con un regalo per ognuno di loro: un video messaggio da un membro della loro famiglia.

Cosmary prova a riconquistare la maglia

Dopo che nella scorsa puntata la maestra Celentano le ha sospeso la maglia, Cosmary ha provato a riconquistare il suo posto nella scuola. Il tentativo, però, non ha avuto successo. La ballerina è poi stata protagonista di un filmato insieme ad Alex riguardo al loro possibile avvicinamento. Questa volta il cantante ammette che non è colpa del montaggio, aprendo la strada a un probabile passo avanti nel loro rapporto.

La doppia sfida di Cristiano

Nel corso della puntata, Cristiano si troverà ad affrontare una doppia sfida, una voluta da Veronica Peparini e l'altra da Raimondo Todaro. Il ballerino darà prova del suo talento riuscendo a vincerle entrambe e rimanendo tra gli allievi della scuola, riconfermando la sua maglia.