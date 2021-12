Amici di Maria de Filippi 2021/2022

Amici 21, anticipazioni domenica 12 dicembre: maglia sospesa a Cosmary La tredicesima puntata di Amici va in onda domenica 12 dicembre su Canale 5 alle 1445. Sabrina Ferilli incaricata di stilare una classifica di cover per i cantanti. In studio anche Giovannino, il simpatico disturbatore protagonista dell’ultima edizione di Tu sì qui vales.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Amici di Maria de Filippi 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Domenica 12 dicembre su Canale 5 va in onda la tredicesima puntata di Amici 21. L’appuntamento con la scuola di Maria De Filippi è alle 14.45. Ospite speciale della puntata, Sabrina Ferilli incaricata di stilare una classifica di cover per i cantanti. In studio anche Giovannino, il simpatico disturbatore protagonista dell’ultima edizione di Tu sì qui vales. Ospiti infine anche Marco Mengoni e Riccardo Marcuzzo con le loro esibizioni.

Maglia sospesa a Cosmary

Puntata sfortunata per Cosmary, la ballerina entrata nella scuola la settimana precedente con una sfida vinta contro Virginia. La maestra Celentano, dopo i dubbi espressi sulla ballerina già la scorsa settimana, le ha sospeso la maglia. Il ballerino Christian non ha potuto essere presente alla registrazione perché influenzato, quindi è rimasto in casetta e il passo a quattro che avrebbe dovuto ballare con Serena, Dario e Mattia è diventato un passo a tre. Inoltre, per quanto riguarda i cantanti, Alex, Aisha e Rea hanno presentato in studio i loro nuovi inediti, mentre il giudizio di Sabrina Ferilli sulle cover ha premiato al primo posto a pari merito Luigi e Sissi con un 9 e mezzo, LDA con un 9 e Critical con un 8 e mezzo. Ultimi Albe, Elena e Alex con voto 7, che finiscono quindi in sfida.

Sissi e Dario sempre più vicini

Le anticipazioni della puntata rivelano che anche in studio Sissi e Dario si sono lasciati andare a non poche tenerezza. Nelle ultime settimane infatti, i due ragazzi si sono scoperti complici e hanno provato a confrontarsi sui loro sentimenti. Il ballerino ha ammesso di provare qualcosa per Sissi, confermando di non riuscire a stare lontano: "Effettivamente mi piace, quindi glielo dico prima di sembrare immaturo e allontanarmi senza dire niente". Dal canto suo anche la ballerina si è lasciata andare all'amicizia speciale che la lega a Dario: "Se prima avevo dei dubbi, ora non ne ho più proprio".