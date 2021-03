Pippo Baudo ha deciso di assegnare a Rosa Di Grazia e Tancredi Cantù Rajnoldi i due premi Tim del valore di 5000 euro ognuno che il popolare conduttore era stato chiamato ad attribuire durante il serale di Amici 2021. A convincere Baudo sono state le esibizioni precedentemente registrate dagli allievi del talent show. Il presentatore non ha partecipato fisicamente alle esibizioni degli allievi. Gli è stata data la possibilità di guardare a distanza le performance per poi decidere di attribuire il premio. A vincere per la categoria della danza è stata Rosa, allieva voluta nella scuola da Lorella Cuccarini. Per il canto, invece, il premio è andato a Tancredi, allievo di Rudy Zerbi.

Pippo Baudo scoprì Lorella Cuccarini, adesso premia Rosa che è una sua allieva

Rosa Di Grazia è una ballerina di danza moderna voluta fortemente nella scuola da Lorella Cuccarini. A opporsi inutilmente al suo ingresso al serale è stata l’insegnante di danza classica Alessandra Celentano che in più di un’occasione ha cercato di mettere in difficoltà la ballerina, evidenziandone le mancanze tecniche anche alla luce del fatto che Rosa studia danza da 15 anni, un tempo sufficiente a perfezionare un ballerino. Ma Baudo ha deciso di premiarla comunque, assegnandole uno dei premi Tim in palio da 5000 euro. A convincerlo, probabilmente, anche il fatto che Rosa sia un’allieva di Lorella, showgirl che fu proprio il celebre presentatore a scoprire quando era ancora all’inizio della sua carriera.

in foto: Rosa Di Grazia

La reazione di Rosa e Tancredi di fronte alla scelta di Pippo Baudo

Di fronte a Pippo Baudo si sono esibiti tutti i ballerini e i cantanti di Amici 2021. Al termine delle performance, gli allievi sono stati invitati a raggiungere la casa all’interno di Cinecittà che li ospita fin dall’inizio del programma. Una volta di fronte allo schermo, hanno scoperto le due scelte del conduttore. Quando Rosa e Tancredi hanno scoperto di avere vinto, non sono riusciti a nascondere l’incredulità. La ballerina, in particolare, si è detta felice di poter portare a casa almeno un premio che metta a tacere le critiche ricevute nell’arco degli ultimi mesi vissuti nella scuola.

in foto: Tancredi

Chi è Tancredi

Tancredi, cantante di Amici 2021, ha 19 anni ed è nato a Milano. I genitori, Angela e Alberto, sono attivi nel mondo dell’arte. Il padre, in particolare, è direttore creativo della Maison Giorgio Armani. Sebbene sia giovanissimo, Tancredi ha già pubblicato tre singoli e vinto due volte la Challenge di Esse Magazine, che premia i migliori artisti rap italiani.

Chi è Rosa Di Grazia

Nata a Napoli nel 2000, Rosa ha 20 anni e vive a Roma. Entrata nella scuola a novembre, ha conosciuto tra i banchi il cantante Deddy per il quale ha deciso di lasciare il fidanzato Filippo. A volerla fortemente è stata l’insegnante di danza Lorella Cuccarini che si è opposta ai rifiuti spesso drastici di Alessandra Celentano, secondo la quale la ballerina non sarebbe mai dovuta entrare nella scuola. Bellissima, lavora anche come modella.