Amici 2021, Elisabetta teme la sfidante Alessandra: “Il mio posto nella vita è qui ora” Elisabetta si sfoga con i compagni dopo aver visto la sua sfidante Alessandra entrare in casetta e sistemare già le sue cose. “Mi sta prendendo un po’ male, il fatto che sia qui mi mette pressione. Sono confusa e molto preoccupata”. La cantante si sfoga con la coach Anna Pettinelli che la incita a prendere con grinta la sfida: “Grazie perché finora nessuno aveva mai creduto in me. Non ho niente a cui tornare, non ho l’opportunità di fare musica fuori da qui”.

Elisabetta Ivankovich inizia a temere per la sua permanenza nella scuola di Amici 2021. Il pomeridiano di giovedì 14 settembre ha rivelato che la sua sfidante, Alessandra, è già entrata in casetta. La cantante ha portato le sue valigie nella stanza che le è stata assegnata e ha iniziato ad ambientarsi grazie all'aiuto dei compagni, in attesa della sfida della prossima settimana. La gara, che andrà in onda nella puntata di domenica 17 ottobre, decreterà chi tra Elisabetta e Alessandra dovrà abbandonare la scuola.

I timori di Elisabetta: "Mi sta prendendo male"

Elisabetta è senza parole quando vede che la nuova ragazza sta già sistemando le sue cose in casetta. In realtà, si tratta della normale procedura in vista della sfida, ma la cantante non sembra prenderla bene. "Per capire, che sta succedendo?", chiede sbigottita ai compagni. "Io non sto capendo, sono veramente confusa e adesso molto preoccupata", ammette. "Così no, è pesante". I compagni cercano di tranquillizzarla, ma la cantante fatica a calmarsi: "Mi sta prendendo un po' male, il fatto che sia qui mi mette pressione", spiega. "Non voglio farglielo vedere, voglio mostrare quanto sono inca**ata".

Il confronto con Anna Pettinelli

La cantante si sfoga con la sua coach Anna Pettinelli, che la incita a prendere la sfida con grinta e carattere. "So che è una sfida difficile, ma la devo giocare molto bene", si lascia convincere Elisabetta. "Grazie perché finora nessuno aveva mai creduto in me. Non ho niente a cui tornare, non ho l’opportunità di fare musica fuori da qui. Il mio posto nella vita è qui adesso", spiega. Purtroppo tuttavia, le anticipazioni della quinta puntata hanno rivelato che il destino di Alessandra è quello di entrare nella scuola e che toccherà dunque ad Elisabetta lasciare il programma.